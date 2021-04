Vendredi après-midi, les responsables de la marine indonésienne n’avaient pas fourni plus de détails sur la détection un jour plus tôt d’un objet non identifié à environ 160 à 330 pieds sous la surface qui, selon eux, avait un fort champ magnétique. Les porte-parole de la marine n’ont pas répondu aux SMS et aux appels du Washington Post.