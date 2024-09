Les membres de Tragically Hip pleurent séparément la mort de Downie : documentaire

David Friend, Associated Press

















La mort du chanteur principal du groupe Tragically Hip, Gord Downie, a uni les fans de tout le Canada dans leur deuil, mais a, à bien des égards, séparé ses camarades de groupe.

La nouvelle docu-série de Prime Video « The Tragically Hip: No Dress Rehearsal » révèle que les quatre membres survivants du groupe de rock de Kingston, en Ontario, ont pris des chemins différents dans les années qui ont suivi la dernière tournée du groupe. Ils se parlaient à peine alors qu’ils luttaient contre une perte commune.

« Nous étions tous en train de traverser ce processus », a expliqué le batteur Johnny Fay dans une récente interview vidéo.

« Nous avions eu une belle carrière, mais nous avons perdu notre ami. Nous avons perdu notre ami… Nous étions à la dérive et nous n’avions pas beaucoup de liens. »

« Et on ne se contactait pas pour dire : « Comment gérez-vous tout ça ? » », a ajouté le guitariste Paul Langlois.

« Nous aurions pu faire plus d’enregistrements. »

De l’extérieur, il a toujours semblé que le Hip partageait un lien particulier.

Mais comme le décrit Langlois, cette fraternité se déroulait comme c’est souvent le cas pour les musiciens en dehors de la scène : lorsqu’ils se réunissaient, ils jouaient de la musique – pure et simple.

Lorsque le groupe a perdu son instrument principal, il a semblé impossible de communiquer pendant un certain temps. Downie est décédé d’un cancer du cerveau incurable en octobre 2017.

« J’ai perdu la boule, j’ai beaucoup bu, je me suis enfui de chez moi », aurait déclaré le guitariste Rob Baker dans « This Is Our Life », un livre à paraître sur la carrière de The Hip.

« On pense avoir tout perdu, mais on se rend compte ensuite de tout ce qu’il nous reste. »

Sept ans après la mort de Downie, le groupe sort d’une période d’introspection – et même de guérison, suggèrent certains – qui a été propulsée par « No Dress Rehearsal », qui a remporté plus tôt ce mois-ci le prix du public du documentaire au Festival international du film de Toronto.

La docu-série de quatre heures, réalisée par le frère de Gord, Mike Downie, s’appuie sur la mémoire collective du groupe pour retracer comment quelques copains de cour d’école sont devenus l’un des groupes les plus populaires du pays avec un album de ses plus grands succès surpassé seulement par les Beatles au Canada.

Il y a cinq ans, réaliser une série documentaire sur Hip n’était pas au programme. Le groupe était encore aux prises avec cette perte et n’avait presque plus de nouvelles.

Mais à la mi-2019, des rapports ont fait état d’un incendie massif aux Universal Studios Hollywood en 2008 qui avait détruit les bandes maîtresses de nombreux artistes populaires. Parmi les enregistrements potentiellement touchés figuraient des œuvres du groupe Hip.

« C’était l’étincelle qui nous a réunis », se souvient Baker dans son nouveau livre.

Au cours de l’année suivante, le groupe a renoué ses liens et a hiérarchisé ses objectifs. Ils ont réembauché Jake Gold, un ancien co-manager qu’ils avaient renvoyé en 2003, pour mieux élaborer leur stratégie et préserver leur histoire.

À cette époque, les roues ont commencé à tourner sur d’autres projets Hip.

Mike Downie a contacté Gold pour lui proposer de réaliser un documentaire sur la carrière du groupe Hip, dont il serait le réalisateur. Son CV comportait déjà des décennies d’expérience documentaire, et il avait un accès sans égal au groupe.

« Je voulais vraiment raconter l’histoire de mon frère, raconter l’histoire du groupe, raconter l’histoire de Kingston, raconter l’histoire du Canada », a-t-il déclaré dans une interview.

« C’était le bon moment pour s’asseoir et parler de choses à un niveau vraiment profond, aussi profond que possible. Je pense que c’était une opportunité de se détendre un peu et de décrire ce que nous transportions avec nous. »

Ce qui s’est passé au cours d’heures d’entretiens entre Mike Downie et ses sujets était une connexion plus profonde que ce qu’ils avaient anticipé, a suggéré Gold, qui est le producteur exécutif du projet.

« Il (a commencé) à leur demander ce qu’ils ressentaient et tout », a déclaré Gold.

« Pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois que nous entendions cela. Personne ne pensait aux autres à ce moment-là, et il est devenu clair qu’ils étaient en deuil. Tout le monde avait le sentiment qu’un peu d’eux était mort quand Gord est mort. »

La série documentaire ne se contentait pas de se complaire dans la tristesse. L’objectif était de capturer tout le succès, les difficultés et le tumulte qui définissent un groupe de rock.

Mike Downie a traqué un ancien membre du groupe The Hip qui a été évincé avant qu’ils ne deviennent célèbres, et s’est plongé dans les années compliquées des albums solo de Gord Downie.

« Je pense que ça a été très dur pour lui de faire ce film », a déclaré Fay.

« Il renversait chaque pierre, il posait des questions difficiles sur son frère. »

Parallèlement aux histoires, une vaste bibliothèque d’images d’archives illustre l’ascension incroyable du groupe, commençant par leur premier album de 1989 « Up to Here » et menant à la tournée finale en 2016.

Le batteur de Hip Fay a déclaré que Prime Video offrait le luxe de creuser ces détails sur quatre épisodes.

« C’est beaucoup demander, quatre heures ? Les gens sont fragmentés. Ils n’écoutent plus une chanson en entier », a-t-il déclaré.

« Mais (Prime) était très intéressé à nous laisser raconter notre histoire. Ils n’ont pas interféré, ce qui, je ne sais pas, serait arrivé avec d’autres personnes. »

Une question qui reste sans réponse est de savoir si le Hip se réunira un jour véritablement sous une forme ou une autre.

Ils ont flirté avec l’idée à plusieurs reprises, notamment lors des Juno Awards 2021, lorsque Leslie Feist les a rejoints pour interpréter « It’s a Good Life If You Don’t Weaken » au Massey Hall de Toronto.

Et c’est une question qui persiste dans le prochain livre de Hip.

« Gord a essayé de me convaincre, environ un an avant sa mort, que nous devrions engager un autre chanteur, mais j’ai dit que nous n’allions pas le faire », aurait déclaré Langlois.

« Je serais activement opposé à ce concept », ajoute Baker.

Même s’ils ne suivent pas la voie de Queen ou d’INXS, qui ont remplacé leurs chanteurs décédés par de nouveaux, les musiciens de Hip n’ont pas écarté une autre version d’eux-mêmes.

« On pourrait faire un disque instrumental plus tard. Qui sait ? », a suggéré Langlois en entrevue.

« Nous ne nous sous-estimons pas les uns les autres. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2024.