Les membres de Nintendo Switch Online peuvent essayer un jeu Pokemon gratuitement cette semaine

Nintendo propose un autre essai gratuit du jeu pour les membres de Switch Online. Jusqu’au 24 août, les abonnés peuvent télécharger et jouer au jeu de combat Pokemon Pokken Tournament DX sans frais supplémentaires.

Sorti sur Wii U en 2015 et porté sur Switch en 2017, Pokken Tournament DX est un jeu de combat en tête-à-tête avec une liste de Pokémon emblématiques. Un DLC Deluxe Battle Pack ultérieur a introduit deux vagues supplémentaires de contenu dans le jeu, dont deux nouveaux combattants – Aegislash et Blastoise – ainsi que de nouveaux Pokémon de soutien et des objets d’avatar.

Pendant l’essai gratuit, les joueurs pourront goûter l’intégralité du jeu, et tout progrès réalisé sera reporté sur le titre complet si vous décidez de l’acheter par la suite. Le jeu est également en vente dans le pour 30 % de rabais du 18 août au 31 août.

Comme mentionné, cet essai de jeu gratuit est pour Commutateur Nintendo en ligne les abonnés. Le service en ligne vient en deux niveaux. Le plan de base coûte 20 $ par an et offre divers avantages, notamment le jeu en ligne, les sauvegardes dans le cloud et l’accès à une bibliothèque de jeux NES et SNES classiques.

En octobre dernier, Nintendo a présenté un plan premium “Expansion Pack”. Ce niveau coûte 50 $ par an et comprend toutes les fonctionnalités du service de base, ainsi que des avantages supplémentaires comme une bibliothèque de jeux classiques Sega Genesis et Nintendo 64, ainsi que l’accès à certains DLC comme le Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe.

Pokken Tournament DX est l’un des nombreux jeux présentés lors des Championnats du monde Pokemon 2022, qui se déroulent à Londres ce week-end. L’événement organise des compétitions dédiées à divers jeux vidéo Pokemon, notamment Pokemon Go, Pokemon Sword and Shield et Pokemon Unite. Les fans qui écoutent le flux en ligne pourra obtenir Pokémon gratuit pour l’épée et le bouclier.