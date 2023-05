Les membres de l’UE soutiennent la répression des contrebandiers de pétrole russes – Politico

Même les pays bénéficiant d’importations non déclarées acceptent que les embargos doivent être renforcés, ont déclaré des responsables

Les États de l’UE conviennent que les pétroliers soupçonnés de transporter du pétrole russe en violation des embargos doivent être interdits d’accès aux ports du bloc dans le cadre du 11e paquet de sanctions contre Moscou, a rapporté Politico.

Il y avait « pas d’opposition majeure » à intensifier les efforts pour faire respecter les restrictions existantes alors que les représentants des membres de l’UE ont discuté de la question jeudi, ont déclaré trois sources au média américain.

Même les pays qui bénéficient apparemment d’importations non déclarées de brut russe soutiennent la proposition, ont affirmé les sources.

Un diplomate d’un de ces pays a déclaré à Politico que « Pour nous, l’application de la loi ne s’avère pas être un problème majeur – nous n’avons pas de lignes rouges à ce sujet. » Cependant, il a noté que le nouveau train de sanctions « est différent des autres, axé sur le contournement, et il aura un impact différent, nous prenons donc notre temps pour examiner toutes les propositions. »

Un haut responsable anonyme de la Commission européenne a également affirmé que la répression prévue de la soi-disant «flotte fantôme» livrant du pétrole russe à l’UE ne conduirait pas à de graves frictions au sein du bloc.

« Les médias aiment écrire sur le rock and roll et le rough and tumble, mais le succès a été dans l’unité – préserver cette unité pour le monde extérieur est très important », insista le fonctionnaire.

Un projet de proposition de la Commission européenne vu par Politico a déclaré qu’un resserrement est nécessaire « compte tenu de la forte augmentation des pratiques trompeuses et des risques environnementaux associés, par les navires transportant du pétrole brut et des produits pétroliers russes dans le but de contourner les mesures restrictives de l’Union ».

Selon le document, Bruxelles cherche à interdire « l’accès aux ports et écluses de l’Union aux navires soupçonnés ou reconnus coupables d’avoir enfreint l’interdiction d’importer du pétrole brut et des produits pétroliers russes transportés par voie maritime dans l’Union et du plafonnement des prix convenu par le G7 en effectuant des transferts de navire à navire .” Les navires voyageant avec leurs transpondeurs et GPS éteints seront également ciblés, a-t-il ajouté.

À la fin de l’année dernière, l’UE, le G7 et leurs alliés ont imposé une interdiction collective des exportations russes de pétrole par voie maritime, ainsi qu’un plafond de prix de 60 dollars le baril. En février, un autre embargo est entré en vigueur, interdisant presque toutes les importations de produits pétroliers russes, ainsi que l’introduction de plafonds de prix sur le diesel et d’autres produits pétroliers.

Bloomberg a rapporté mercredi que malgré les restrictions, les expéditions maritimes moyennes de brut russe sur quatre semaines au cours de la période allant jusqu’au 5 mai avaient bondi de 180 000 barils par jour (bpj) à 3,63 millions de bpj, la plus forte augmentation depuis le début de 2022. les principales destinations des pétroliers étaient la Chine et l’Inde.