Le Premier ministre irlandais a déclaré que les États membres de Londres et de l’Union européenne doivent «réduire la rhétorique» et revenir à un dialogue constructif afin de surmonter les défis liés au protocole d’Irlande du Nord.

«Il y aura forcément des problèmes et des problèmes de démarrage [with the post-Brexit arrangement] et certaines personnes n’étaient pas aussi préparées qu’elles auraient pu l’être, » Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré jeudi à la radio RTE, mais il a exhorté toutes les parties à s’engager à affiner le protocole.

Là [are] des éléments que le gouvernement britannique pourrait régler, mais également du côté européen, je dirais que certains États membres doivent également le refroidir.

Les commentaires du taoiseach interviennent alors que le ministre britannique du Cabinet Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, doivent se rencontrer jeudi à Londres pour discuter des défis post-Brexit liés à l’Irlande du Nord.

Jeudi, Sefcovic a accusé la Grande-Bretagne de ne pas avoir respecté un certain nombre d’obligations, notamment l’introduction de contrôles sur les animaux vivants entrant au NI depuis la Grande-Bretagne, en vertu du protocole d’Irlande du Nord. Il a averti Londres que des modifications importantes du protocole ne seraient pas possibles.

Les tensions se sont intensifiées fin janvier lorsque le bloc a décidé de déclencher l’article 16 et d’introduire des contrôles douaniers sur l’île d’Irlande pour empêcher les vaccins de quitter l’UE. La décision a été rapidement annulée mais en a irrité beaucoup en Irlande et au Royaume-Uni.

Début février, les fonctionnaires des douanes de l’UE basés dans les ports d’Irlande du Nord ont été temporairement retirés en raison de problèmes de sécurité et d’une recrudescence de comportements sinistres. Les autorités locales avaient déjà temporairement retiré du personnel et suspendu les inspections physiques post-Brexit des produits d’origine animale dans les ports de Larne et de Belfast.

Martin a ajouté que la querelle de l’UE avec AstraZeneca au sujet de l’approvisionnement en vaccins Covid-19 s’était trop intensifiée et a affirmé, «La manifestation du Brexit a posé des défis à tout le monde.»

