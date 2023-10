Les membres de l’UAW vont faire grève chez Mack Trucks après avoir voté contre un accord de principe

DETROIT – Environ 3 900 membres de United Auto Workers de Mack Trucks se mettront en grève lundi après qu’une majorité de membres ont rejeté un accord de principe conclu la semaine dernière par le syndicat et l’entreprise.

L’accord de principe a été rejeté par 73 % des membres de l’UAW qui ont voté, a annoncé le syndicat dimanche soir. Les travailleurs des installations de Pennsylvanie, du Maryland et de Floride feront grève à partir de 7 heures du matin lundi, UAW annoncé en ligne.

Les travailleurs de Mack Trucks s’ajouteront aux dizaines de milliers d’autres membres en grève de l’UAW, notamment plus de 25 000 employés avec Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis . Le syndicat a lancé des grèves ciblées dans certaines usines contre les constructeurs automobiles de Détroit à partir du 15 septembre. Depuis, le syndicat a étendu les grèves à chacun des constructeurs automobiles.

L’accord avec Mack Trucks a été considéré comme un test potentiel de la volonté des travailleurs de ratifier un accord qui ne répondait pas aux attentes élevées fixées par le président de l’UAW, Shawn Fain, concernant des contrats record prévoyant des augmentations de salaire horaire, un salaire égal pour un travail égal, une protection contre l’inflation et des contrats plus courts. semaines de travail.

L’accord provisoire avec Groupe Volvo Mack Trucks, propriété de Détroit, n’a pas répondu à ce que le syndicat exige dans les négociations en cours avec les constructeurs automobiles de Détroit, ce qui a amené certains travailleurs à déclarer la semaine dernière à CNBC qu’ils voteraient contre l’accord.

Un employé de Mack Trucks a qualifié l’accord de « honteux » et d’« insulte » par rapport à leurs attentes et à ce qui est actuellement négocié par les dirigeants internationaux de l’UAW avec les constructeurs automobiles de Détroit, également connus sous le nom des Trois Grands.

« Nous sommes en bas du classement et nous ne recevons aucun soutien de la part de la communauté internationale », a déclaré vendredi un technicien en matériaux de plus de 10 ans. « Ils poussent juste ça [tentative agreement] afin qu’ils n’aient pas à traiter avec nous pendant que les Trois Grands négocient. »

Bien que Mack Trucks soit une entreprise distincte et une partie du syndicat différente de celle qui couvre les membres des constructeurs automobiles de Détroit, certains travailleurs s’attendaient à recevoir des augmentations et des avantages similaires à ceux de leurs confrères syndicaux des constructeurs automobiles de Détroit.

L’accord de principe de Mack Trucks varie selon le lieu et l’emploi, mais pour de nombreux travailleurs, il comprend une augmentation de salaire d’environ 19 % sur la durée de l’accord de cinq ans, dont 10 % lors de la ratification ; Primes de ratification de 3 500 $ ; augmentation des paiements des entreprises 401(k); et d’autres avantages. Il n’inclut pas l’élimination des tranches salariales (il ne prévoit qu’une réduction d’un an qui porterait les échelons à cinq ans) ; le rétablissement des retraites traditionnelles ; des ajustements au coût de la vie pour lutter contre l’inflation ; ou des semaines de travail plus courtes.

Les revendications des négociateurs de l’UAW auprès des constructeurs automobiles de Détroit comprenaient une augmentation de salaire de 40 %, une protection contre l’inflation sous la forme d’indemnités de vie chère (COLA), un équilibre entre travail et vie privée et d’autres primes et avantages sociaux.

Fain, qui a publiquement exposé les revendications des travailleurs de l’automobile de Détroit, a déclaré que le COLA, la sécurité de l’emploi, la progression des salaires et une foule d’autres sujets étaient des questions en suspens dans les négociations avec Mack Trucks.

« Les membres ont parlé et, en tant que plus haute autorité de notre syndicat, ils ont le dernier mot », a déclaré Fain dimanche dans un message publié par le syndicat. Il a déclaré que le syndicat « reste déterminé à explorer toutes les options pour parvenir à un accord, mais il est clair que nous n’y sommes pas encore ».

Le président de Mack Trucks, Stephen Roy, a déclaré que l’entreprise était « surprise et déçue que l’UAW ait choisi de faire grève, ce qui nous semble inutile ».

« Nous sommes engagés dans le processus de négociation collective et restons convaincus que nous serons en mesure de parvenir à un accord qui offrira des salaires et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles, tout en préservant notre avenir en tant qu’entreprise compétitive et employeur stable à long terme. Nous sommes impatients de reprendre les négociations dès que possible », a-t-il déclaré dimanche soir dans un communiqué.