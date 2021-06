Les membres de l’OTAN s’unissent pour faire face aux menaces changeantes de la Russie et de la Chine

« Nous améliorons notre connaissance de la situation et élargissons les outils à notre disposition pour contrer les menaces hybrides, y compris les campagnes de désinformation, en développant des options complètes de prévention et de réponse », indique le communiqué.

Biden a déclaré que son administration se tiendrait « au coude à coude » avec les alliés les plus proches de l’Amérique, rompant ainsi nettement avec la politique « America First » de son prédécesseur.

« La Chine étend rapidement son arsenal nucléaire avec plus d’ogives et un plus grand nombre de systèmes de lancement sophistiqués pour établir une triade nucléaire », a indiqué le communiqué.

Tout au long de sa visite en Europe, Biden a présenté la compétition entre les démocraties occidentales et la Russie et la Chine comme plus qu’une simple compétition économique ou militaire.

Pour le président, c’est une bataille pour savoir quel système de gouvernance émergera comme la grande puissance mondiale, l’autoritarisme à la chinoise ou la démocratie et le capitalisme occidentaux.

Moscou et Pékin ignorent régulièrement les règles et normes internationales qui régissent le commerce, la sécurité, la défense, le travail et les droits de l’homme. Cela constitue une menace sérieuse pour l’OTAN et pour les pays en développement du monde entier.

À certains égards, l’approche de Biden envers la Chine n’est pas si différente de l’approche de Trump.

Les tensions entre Pékin et Washington ont monté en flèche sous l’administration Trump, alimentées par une guerre commerciale et des barrières empêchant les entreprises technologiques chinoises de faire des affaires aux États-Unis.

Mais Biden a dit son approche de la Chine serait différente de celle de son prédécesseur en ce sens qu’il travaillerait plus étroitement avec ses alliés afin de monter la pression contre Pékin.

« Nous allons affronter les abus économiques de la Chine », a déclaré Biden dans un récent discours. « Mais nous sommes également prêts à travailler avec Pékin lorsque cela est dans l’intérêt de l’Amérique. Nous rivaliserons en position de force en reconstruisant mieux chez nous et en travaillant avec nos alliés et partenaires. »

Le message de Biden a été chaleureusement accueilli par les dirigeants membres de l’OTAN, après quatre années sous Trump au cours desquelles les États-Unis étaient une épine dans le pied de l’alliance.

Trump a attaqué à plusieurs reprises l’OTAN pendant sa présidence, l’accusant d’être hors de propos et impuissant. Trump a même menacé de retirer les États-Unis de l’alliance.