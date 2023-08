Les membres de l’ONU exhortent la Russie à restituer les régions que Moscou a prises à la Géorgie voisine il y a 15 ans

Six nations occidentales ont marqué le 15e anniversaire de la prise de contrôle par la Russie de 20% du territoire géorgien en exigeant jeudi que Moscou restitue les régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.

Une déclaration conjointe des six membres du Conseil de sécurité de l’ONU – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Albanie, le Japon et Malte – a déclaré que l’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 « a marqué une tendance plus agressive » dans sa politique envers ses voisins, quelque chose dont on est témoin aujourd’hui en Ukraine.

La déclaration, à la suite de consultations à huis clos du Conseil sur la Géorgie, indique que les six pays « sont résolus » à réaffirmer l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays « à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

LA RUSSIE LANCE UNE FUSÉE AVEC UN SATELLITE MILITAIRE, L’ONU CHERCHE À BLOQUER LA COURSE AUX ARMES DANS L’ESPACE

En août 2008, la Russie a mené une brève guerre avec la Géorgie, qui avait fait une tentative ratée pour reprendre le contrôle de la province séparatiste d’Ossétie du Sud. Moscou reconnaît alors l’indépendance de l’Ossétie du Sud et d’une autre province séparatiste géorgienne, l’Abkhazie, et y installe des bases militaires.

La déclaration, lue par l’ambassadeur albanais Ferit Hoxha devant le Conseil de sécurité entouré de diplomates des cinq autres pays, a condamné « l’invasion brutale » de la Russie et l’occupation continue de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie et ses « étapes vers l’annexion de ces régions géorgiennes ».

Les nations occidentales ont également réitéré leur condamnation de Moscou pour « des provocations continues qui vont de pair avec l’agression non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ».

Ils ont souligné la poursuite des exercices militaires de la Russie sur le territoire, la mer et l’espace aérien de la Géorgie ainsi que son érection de clôtures de barbelés et d’autres barrières, ses détentions et enlèvements illégaux de la population locale, la discrimination contre les Géorgiens de souche et les dommages délibérés au patrimoine culturel géorgien.

Les six pays ont déclaré que le conflit russo-géorgien devrait être résolu pacifiquement sur la base du droit international, y compris la Charte des Nations unies, qui exige que l’intégrité territoriale de chaque pays soit reconnue, « notant également le contexte de l’agression continue de la Russie contre l’Ukraine ».

LA RUSSIE MET FIN AU RÉGIME DES VISA POUR LES RESSORTISSANTS GÉORGIENS ET LÈVE L’INTERDICTION DE VOL

L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky, a qualifié la déclaration occidentale « d’hypocrisie » dans un tweet, affirmant que la Géorgie avait perdu du territoire à cause d’un « pari imprudent ».

La Russie a repris ses vols directs avec la Géorgie en mai, et Polyansky a déclaré que les relations de Moscou avec le pays « s’améliorent progressivement, permettant des échanges touristiques et économiques ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mais l’Occident russophobe n’est pas content et essaie de creuser le fossé entre nous à tout prix », a-t-il déclaré. « Cette déclaration en est une illustration claire. »

Polyansky a qualifié la situation de « particulièrement écœurante et hypocrite » sachant que l’Ukraine est devenue « anti-Russie » en 2014, lorsque Moscou a annexé la Crimée. Il a déclaré que l’Ukraine « est sacrifiée en ce moment par les États-Unis et leurs alliés pour les intérêts géopolitiques occidentaux dans une vaine guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien ».