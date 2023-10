Les membres de l’ONU approuvent une résolution visant à mettre fin aux combats à Gaza, alors qu’Israël affirme que ses opérations terrestres s’étendent

CNN

—



Une écrasante majorité de nations – 120 pays – ont voté vendredi en faveur d’une résolution des Nations Unies appelant à une « trêve humanitaire durable » à Gaza, alors même que l’armée israélienne a annoncé qu’elle « étendait ses opérations terrestres » dans l’enclave assiégée.

Cette annonce fait suite à des informations faisant état d’intenses bombardements aériens à Gaza, qui, selon la société de télécommunications palestinienne Jawwal, ont coupé son réseau de télécommunications sur le territoire. Un témoin oculaire de l’hôpital des martyrs d’Al Aqsa à Gaza a décrit la situation comme étant « laissée dans le noir, sans aucun lien avec le monde extérieur ».

Israël s’est engagé à poursuivre ses raids terrestres dans les prochains jours après avoir ordonné « siège complet » de Gaza à la suite de Attaque terroriste du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes et vu quelque 200 personnes emmenées à Gaza comme otages. Les frappes aériennes israéliennes en cours et le blocus du carburant vital ont depuis déclenché de terribles avertissements sur le sort des 2 millions de personnes coincées à Gaza.

Les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 7 000 personnes à Gaza depuis le 7 octobre, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère palestinien de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas.

À New York, les pays membres de l’ONU ont voté pour une « trêve humanitaire durable menant à la cessation des hostilités » dans la guerre entre Israël et le Hamas, afin que l’aide humanitaire puisse atteindre les civils à Gaza.

Le résultat du vote a suscité une salve d’applaudissements nourris dans la salle de réunion où les délégués s’étaient rassemblés pour voter et débattre. Les États-Unis, comme Israël, ont vivement critiqué cette initiative et ont été l’un des 14 pays à avoir voté contre cette initiative vendredi.

La Jordanie a présenté la résolution à l’Assemblée générale après l’échec des tentatives successives d’appel à des cessez-le-feu et à des pauses humanitaires au sein du Conseil de sécurité, plus puissant.

Le projet de résolution appelle à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue menant à la cessation des hostilités », ainsi qu’à « un accès humanitaire immédiat, complet, soutenu, sûr et sans entrave », et demande à Israël d’annuler son ordre d’évacuer le nord de Gaza. . Il appelle également à « la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils illégalement détenus » mais ne désigne pas le Hamas comme ravisseur.

Même si un vote à l’Assemblée générale est politiquement significatif, il n’est pas contraignant et intervient dans un contexte d’absence de consensus mondial sur la manière de résoudre la crise.

La résolution de vendredi a été critiquée par les États-Unis et leurs alliés pour ne pas avoir explicitement critiqué le Hamas. Vendredi, l’amendement de dernière minute du Canada, qui dénonçait vivement le groupe militant, n’a pas été adopté.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a qualifié l’adoption de la résolution de « jour d’infamie » pour l’ONU. « Il est du devoir de cet organisme de dénoncer par leur nom les terroristes meurtriers, et non de les cacher derrière des paroles vides de sens. Pourquoi défendez-vous des meurtriers ? Il a demandé.

Avant le vote, le ministre jordanien des Affaires étrangères a exhorté les autres pays à soutenir la résolution, avertissant sur les réseaux sociaux que l’expansion des opérations terrestres d’Israël « sera une catastrophe humanitaire aux proportions épiques pour les années à venir », a déclaré Ayman Safadi.

« Des millions de personnes regarderont chaque vote. L’histoire jugera », a-t-il déclaré.

Les eaux usées débordent dans les rues de Gaza et sa population est confrontée à une menace croissante de maladie et de faim sans accès à des lignes d’approvisionnement extérieures, ont prévenu les Nations Unies, ajoutant que le aide jusqu’à présent, l’autorisation d’entrer à Gaza ne représente « rien de plus que des miettes ».

« La nourriture et l’eau viennent à manquer. Les rues de Gaza ont commencé à déborder d’eaux usées. Gaza est au bord d’un grave danger sanitaire alors que les risques de maladies se profilent », a déclaré Phillipe Lazzarini, chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

« Les derniers services publics s’effondrent, notre opération d’aide s’effondre et pour la première fois, [our staff] rapportent que les gens ont maintenant faim.

Certains camions d’aide ont pu entrer à Gaza via l’Égypte depuis le début de la crise, mais Lazzarini a déclaré que les livraisons ne répondaient pas aux besoins des Gazaouis. Et même si les premières livraisons d’aide ont permis de fournir de la nourriture, de l’eau et des médicaments, Israël n’a pas autorisé l’importation de carburant, qui, selon l’ONU, « paralyse » ses opérations d’aide. Les responsables de l’UNRWA ont déclaré cette semaine que sans carburant, ils seraient incapables de collecter et de distribuer l’aide qui parvient à Gaza, avertissant qu’ils seraient contraints de « mettre fin » à leurs efforts de secours.

« Nous devrions éviter de faire passer le message selon lequel peu de camions par jour signifie que le siège est levé pour l’aide humanitaire. Ce n’est pas vrai », a ajouté Lazzarini. « Le système actuel est voué à l’échec. Ce qu’il faut, c’est un flux d’aide significatif et ininterrompu.

Au total, 74 camions sont entrés dans la bande depuis la reprise des transferts d’aide humanitaire il y a quelques jours, a annoncé jeudi la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS). Huit camions supplémentaires étaient attendus vendredi, a indiqué l’ONU, ajoutant qu’auparavant 450 camions arrivaient chaque jour.

Israël affirme que le Hamas stocke du carburant pour son propre usage et a appelé le groupe militant palestinien qui gouverne Gaza à le partager. Le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré jeudi à CNN que le Hamas contrôle « entre 800 000 et peut-être plus d’un million de litres de carburant de différents types stockés à l’intérieur de Gaza », selon les estimations des renseignements militaires israéliens. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante la quantité de carburant à Gaza.

Lazzarini a critiqué les doutes d’Israël selon lesquels l’aide serait utilisée uniquement pour les civils, soulignant que l’UNRWA a mis en place des mécanismes de contrôle stricts. « Cela me peine que l’aide humanitaire, un droit fondamental des populations, soit constamment remise en question alors qu’en même temps le désespoir est diffusé en direct sous notre surveillance », a-t-il déclaré.

«Tous nos fournisseurs et partenaires sont examinés par rapport à la liste des sanctions. Nous apportons notre aide à ceux qui en ont le plus besoin. Nos convois et leurs itinéraires sont notifiés et déconfinés », a-t-il déclaré. « L’UNRWA ne détourne pas et ne détournera pas l’aide humanitaire entre de mauvaises mains. »

Une équipe de 10 personnes composée de personnel médical et d’experts du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est entrée à Gaza vendredi, a indiqué l’organisation dans un communiqué, avertissant que « la catastrophe humanitaire s’aggrave d’heure en heure ». Le CICR a déclaré qu’il disposait de suffisamment d’équipements pour soigner plusieurs milliers de blessés et de suffisamment de matériel de purification d’eau pour traiter 50 000 litres d’eau.

Le groupe humanitaire du Croissant-Rouge a déclaré vendredi avoir « complètement perdu le contact avec la salle des opérations à Gaza et toutes nos équipes qui y opèrent » en raison de la panne de télécommunications.

L’aggravation de la crise humanitaire à Gaza a suscité une immense inquiétude internationale mais, près de trois semaines après le début des violences, le monde a jusqu’à présent n’a pas réussi à s’unir autour d’une position commune sur la crise.

Les dirigeants européens n’ont pas appelé à un cessez-le-feu à Gaza, mais ont plutôt appelé à des « pauses » humanitaires.

En images : Les affrontements meurtriers en Israël et à Gaza

Le ministère de la Santé a publié jeudi un Rapport de 212 pages avec plus de 6 000 noms décrits comme des « décès documentés depuis le 7 octobre » à Gaza. Le ministère a imputé ces morts à « l’agression militaire » d’Israël, après qu’Israël, ainsi que les États-Unis, aient exprimé des doutes sur le nombre de victimes signalé à Gaza, sans fournir la preuve qu’ils sont exagérés. La liste de 6 747 noms indique le sexe, l’âge et le numéro de carte d’identité de chacune des victimes.

« Les manœuvres commenceront lorsque les conditions seront réunies. Ces conditions sont complexes, tout comme la campagne. Les troupes sont prêtes», a déclaré Gallant lors d’un point de presse à Tel Aviv.

Par ailleurs, six personnes ont été blessées lorsqu’une roquette a frappé vendredi matin la ville balnéaire de Taba, en Égypte, sur la mer Rouge, selon des sources officielles citées par l’agence égyptienne Al-Qahera News.

La roquette a touché un bâtiment d’ambulance et un quartier résidentiel de l’administration de l’hôpital de la ville, qui partage sa frontière avec Israël. On ne sait pas encore qui a tiré la roquette

Hagari a déclaré vendredi lors d’un point de presse qu’Israël coopérerait avec l’Égypte et les États-Unis pour « renforcer la défense dans la région contre les menaces provenant de la région de la mer Rouge ». Hagari a déclaré qu’une « menace » aérienne avait été détectée dans la région de la mer Rouge, ce qui, selon lui, était la cause de la frappe en Égypte.

Cette histoire se développe et est en cours de mise à jour.