Les membres de l’ONU adoptent le tout premier traité pour protéger la vie marine en haute mer

NATIONS UNIES (AP) – Les membres des Nations Unies ont adopté lundi le tout premier traité visant à protéger la vie marine en haute mer, le chef de l’ONU saluant cet accord historique comme donnant à l’océan « une chance de se battre ».

Les délégués des 193 pays membres ont applaudi puis se sont levés dans une ovation debout lorsque l’ambassadrice de Singapour pour les questions océaniques, Rena Lee, qui a présidé les négociations, a frappé son marteau après n’avoir entendu aucune objection à l’approbation du traité.

Le traité visant à protéger la biodiversité dans les eaux situées en dehors des frontières nationales, connues sous le nom de haute mer, couvrant près de la moitié de la surface terrestre, était en discussion depuis plus de 20 ans, les efforts pour parvenir à un accord étant au point mort à plusieurs reprises. Mais en mars, les délégués à une conférence intergouvernementale établie par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2017 se sont mis d’accord sur un traité.

Le nouveau traité relève de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est entrée en vigueur en 1994, avant que la biodiversité marine ne soit un concept bien établi. Il sera ouvert aux signatures le 20 septembre, lors de la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale, et il entrera en vigueur une fois qu’il sera ratifié par 60 pays.

Le traité créera un nouvel organisme chargé de gérer la conservation de la vie marine et d’établir des aires marines protégées en haute mer. Il établit également des règles de base pour la réalisation d’évaluations d’impact environnemental pour les activités commerciales dans les océans.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré aux délégués que l’adoption du traité intervient à un moment critique, les océans étant menacés sur de nombreux fronts.

Le changement climatique perturbe les conditions météorologiques et les courants océaniques, augmente la température de la mer « et modifie les écosystèmes marins et les espèces qui y vivent », a-t-il déclaré, et la biodiversité marine « est attaquée par la surpêche, la surexploitation et l’acidification des océans ».

« Plus d’un tiers des stocks de poissons sont pêchés à des niveaux insoutenables », a déclaré le chef de l’ONU. « Et nous polluons nos eaux côtières avec des produits chimiques, des plastiques et des déchets humains. »

António Guterres a déclaré que le traité est vital pour faire face à ces menaces et il a exhorté tous les pays à ne ménager aucun effort pour s’assurer qu’il soit signé et ratifié dès que possible, soulignant que « c’est essentiel pour faire face aux menaces qui pèsent sur l’océan ».

Edith M. Lederer, Associated Press