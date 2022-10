Les membres de LIV Golf obtiendront des points de classement mondial dans une nouvelle “alliance stratégique” avec le MENA Tour | Nouvelles du golf

Cameron Smith et Dustin Johnson feront partie des membres de LIV Golf désormais en mesure de gagner des points de classement mondial

Les membres de la LIV Golf Invitational Series soutenue par l’Arabie saoudite devraient pouvoir gagner des points de classement mondial dans le cadre d’une nouvelle “alliance stratégique” avec le MENA Tour.

L’événement LIV Golf Invitational sera désormais sanctionné par le MENA Tour – un circuit de troisième niveau lancé en 2011 et reconnu par l’Official World Golf Rankings [OWGR] depuis 2016.

L’alliance qualifierait LIV Golf pour les points OWGR, en commençant par l’événement LIV Golf Thailand à Stonehill du 7 au 9 octobre.

Le dernier terrain pour LIV Golf Thailand, l’événement d’ouverture de la saison 2022/23 du MENA Tour, sera soumis à OWGR par le MENA Tour avant le début du jeu vendredi. La note finale sur le terrain et les points des gagnants devraient être confirmés, bien que l’OWGR n’ait pas encore commenté le nouveau partenariat.

“C’est une journée très excitante pour le MENA Tour et nos joueurs”, a déclaré David Spencer, commissaire du MENA Tour. “Grâce à cette alliance, nos joueurs auront désormais de meilleures opportunités de jeu et des parcours plus solides. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir de nombreux jeunes joueurs de notre circuit.”

Plus à venir…