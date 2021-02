Des experts envoyés en Chine par l’OMS pour enquêter sur les origines du Covid-19 ont été critiqués au New York Times pour avoir prétendument déformé leurs propos. Pendant ce temps, Pékin a répliqué aux remarques sceptiques de Washington sur l’enquête.

L’équipe d’experts indépendants est revenue cette semaine d’une mission d’enquête d’un mois à Wuhan, où elle cherchait à mieux comprendre comment la pandémie de Covid-19 a commencé. Leur mission a fait l’objet d’une attention politiquement chargée, découlant d’accusations répandues de certains responsables occidentaux selon lesquelles le gouvernement chinois avait camouflé l’épidémie d’origine dans la province du Hubei et sa capitale.

Les scientifiques, qui travaillaient sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont revenus avec de nouvelles données et des plans pour une enquête plus approfondie. La couverture dans la presse occidentale, cependant, s’est concentrée sur des parties de leur enquête qui n’ont pas répondu aux attentes et aux pressions présumées exercées sur l’équipe par Pékin.

De nouvelles données incluent env. et tests de carcasses animales, noms des fournisseurs du marché Huanan, analyses de la surmortalité dans le Hubei, gamme de symptômes de type covid pendant des mois avant, données de séquence liées aux premiers cas et visites de sites avec questions / réponses en direct non vérifiées, etc. ! – Peter Daszak (@PeterDaszak) 13 février 2021

Une histoire particulière de ce genre a été dirigée par le New York Times, intitulée «Lors du voyage de l’OMS, la Chine a refusé de transmettre des données importantes.» Cela a été réprimandé avec colère par deux membres de l’enquête, qui y ont été abondamment cités. Le zoologiste britannique Peter Daszak a tweeté un lien vers l’article samedi, commentant que « Ce n’était PAS mon expérience » et que l’équipe «DID a eu accès à de nouvelles données critiques partout.»

L’épidémiologiste danoise Thea Kolsen Fischer, une autre enquêteuse, a accepté, affirmant que la même chose était vraie de son côté de la mission.

Écouter! Écouter! Il est décevant de passer du temps avec des journalistes à expliquer les principales conclusions de notre travail épuisant d’un mois en Chine, de voir nos collègues mal cités de manière sélective pour correspondre à un récit qui a été prescrit avant le début du travail. Honte à toi @New York Times! – Peter Daszak (@PeterDaszak) 13 février 2021

« Permettre des disputes passionnées reflète un niveau d’engagement profond dans la salle », a-t-elle dit, faisant référence à l’encadrement par le Times des débats entre les scientifiques en visite et leurs hôtes comme quelque chose d’anormal et indicatif d’une obstruction de la part de la Chine.

Nos citations sont volontairement tordues et jettent des ombres sur d’importants travaux scientifiques.

Daszak a ajouté qu’après avoir passé beaucoup de temps à expliquer aux médias les principales conclusions faites par lui-même et par d’autres en Chine, il était « décevant » à voir «Nos collègues ont mal cité de manière sélective pour correspondre à un récit qui avait été prescrit avant le début des travaux. Honte à toi [New York Times]. »

Le panel mandaté par l’OMS n’a pas encore présenté son rapport final sur la mission de Wuhan, mais ils ont rendu publiques leurs conclusions générales. Certains d’entre eux ont confirmé la théorie généralement acceptée de la transmission du coronavirus des chauves-souris à l’homme via un animal intermédiaire encore inconnu. L’équipe a également convenu d’étudier plus en détail la possibilité de transmission par le biais de colis d’aliments entreposés au froid, que certains scientifiques chinois préfèrent à l’alternative.

L’équipe a pratiquement exclu la théorie de la « fuite de laboratoire de virus », qui était la ligne d’attaque préférée contre la Chine par l’administration Trump. Jusqu’à présent, la rhétorique de l’administration Biden a été moins ouvertement accusatrice envers Pékin, mais elle a néanmoins été très sceptique quant aux intentions de la Chine.

Commentant samedi le retour de la mission de l’OMS, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré aux Américains « Avoir de profondes inquiétudes » sur les premiers résultats de l’enquête « et les questions sur le processus utilisé pour les atteindre. » La décision du président Biden d’annuler le retrait de l’ère Trump de l’organe de santé de l’ONU « Signifie le maintenir aux normes les plus élevées » de transparence et de responsabilité, a ajouté le fonctionnaire.

Pékin a riposté dimanche, alors que son ambassade à Washington a fait remarquer que Trump avait «A gravement sapé les institutions multilatérales, y compris l’OMS, et gravement endommagé la coopération internationale sur Covid-19.» Maintenant, l’équipe Biden est « Faire comme si rien de tout cela ne s’était jamais produit » et « Pointer du doigt d’autres pays qui soutiennent fidèlement l’OMS et l’OMS elle-même. »

Washington devrait «Se tenir aux normes les plus élevées, adopter une attitude sérieuse, sérieuse, transparente et responsable, assumer sa juste responsabilité, soutenir l’action de l’OMS par des actions concrètes et apporter sa contribution à la coopération internationale sur Covid-19», la déclaration ajoutée. «Le monde entier regardera.»

