Les membres de l’église et les amis de l’église méthodiste de Plano ont profité d’un pique-nique le dimanche 16 juillet sur le parking de l’église. Les participants ont apporté des plats à faire passer avec du poulet et des sandwichs. Les enfants ont apprécié la craie et les bulles. Le pique-nique comprenait beaucoup de camaraderie entre les familles de l’église.