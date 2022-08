Les membres de l’ECCI accueillent les enseignants nouveaux dans le district 205 – Shaw Local

Depuis plus de trois décennies, les membres de la Chambre de commerce et d’industrie d’Elmhurst ont accueilli des milliers de nouveaux enseignants dans le district scolaire 205 de l’unité communautaire d’Elmhurst dans le cadre des séances d’orientation annuelles des éducateurs.

Lors du déjeuner de 2022 à l’orientation des nouveaux enseignants du district 205 à la York Community High School le 9 août, le président et chef de la direction de l’ECCI, John Quigley, prononcera un discours de bienvenue et montrera une vidéo de promotion des affaires avant que le personnel de la Chambre ne distribue de nouveaux bacs d’accueil des enseignants remplis de friandises. offerts par les membres de la Chambre.

«Les enseignants vétérans venant à Elmhurst d’autres districts scolaires, que ce soit dans l’Illinois et hors de l’État, remarquent souvent à quel point notre communauté est accueillante», a déclaré Quigley, qui est président et chef de la direction d’ECCI depuis 1999 et est actif à la Chambre depuis 1991.

En réponse à la pandémie de coronavirus, le district 205 a remis en scène sa nouvelle orientation des enseignants à York à partir de 2020, lorsque quelque 50 membres de la Chambre ont diffusé une vidéo de bienvenue via Zoom.

Pendant 29 ans, remontant à 1991, lorsqu’il a été lancé par le président de l’ECCI, AJ “Toche” Terrones, les membres de la Chambre de parrainage ont offert aux enseignants nouveaux dans les écoles publiques et privées d’Elmhurst un délicieux déjeuner de banquet et une conversation en tête-à-tête – une pratique accueillante depuis longtemps imités par d’autres chambres de commerce de la région. Après le déjeuner, les nouveaux enseignants ont été officiellement présentés aux participants au déjeuner par leurs parrains.

Au cours de ces années, de nouveaux enseignants ont également fait le tour de la communauté d’Elmhurst en bus ou en tramway, les Quigley parmi les chefs d’entreprise fournissant des informations actuelles et une perspective historique.

La démographie annuelle des nouveaux enseignants comprend régulièrement ceux qui ont fréquenté l’école publique d’Elmhurst, de la maternelle à l’école primaire, au collège et à York, ainsi qu’un certain nombre de diplômés de l’Université d’Elmhurst, et même des fils et des filles de membres de la Chambre.