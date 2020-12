La conversation

La réalité de la vie amoureuse et des mariages des hommes noirs est très différente de ce qui est généralement montré à la télévision – j’ai passé des années à leur parler.

Trouver et garder un bon Noir dans une relation est devenu une activité artisanale. Des célébrités et des stars de la télé-réalité aux influenceurs des médias sociaux, pour le meilleur ou pour le pire, les conseils relationnels ne manquent pas aux personnes qui cherchent à comprendre les hommes noirs. Et bien qu’une grande partie de ce contenu soit uniquement conçue à des fins de divertissement, une partie est présentée et reçue comme légitime et basée sur les données, ce qui pose un problème car trop de gens ne peuvent pas distinguer ce qu’ils voient à l’écran de la réalité. Les représentations médiatiques sont souvent hyperboliques et sensationnalistes pour attirer l’attention du public. Tout aussi troublant est que la majorité de la recherche universitaire dans ce domaine perpétue également bon nombre des mêmes modèles négatifs qui sont communs dans la culture populaire.En tant qu’étudiant diplômé et professeur d’université, j’ai passé près de deux décennies à examiner ces études sur les hommes et les familles noirs. . Le consensus général de leur part se divise en deux catégories: premièrement, de nombreux hommes noirs ne sont pas des époux viables parce que leurs difficultés financières ne leur permettront pas de subvenir aux besoins d’une femme et de leurs enfants. D’autres études concluent que de nombreux hommes noirs pauvres rejettent les relations amoureuses monogames en faveur d’une masculinité hypersexuelle pour surcompenser leur incapacité à remplir le rôle traditionnel de soutien de famille. Ces hommes, concluent les études, traitent les femmes comme des conquêtes plutôt que comme des partenaires.Dans les recherches historiques et plus récentes, les études sur les hommes noirs ont examiné de manière disproportionnée la vie des hommes à faible revenu et les difficultés auxquelles ils ont dû faire face pour maintenir des relations stables face à désavantage économique. J’ai constaté que l’accent quasi-exclusif sur les hommes noirs à faible revenu dans la recherche liée à la famille faussait les perceptions de ces hommes. Cela limite également la connaissance du public à leur sujet et la signification qu’ils attachent à leurs relations amoureuses. Et cette perception peut être utilisée pour perpétuer des stéréotypes négatifs qui les présentent comme dangereux et prédateurs. En réponse à cette vision limitée, j’ai passé les quatre dernières années à mener une étude sur un groupe plus diversifié d’hommes noirs pour en savoir plus sur leurs points de vue sur le mariage.Les histoires des hommes révèlent des découvertes importantes qui ne sont généralement pas explorées dans les recherches sur les Noirs. Hommes. Ils se sont ouverts sur leur désir d’intimité et de camaraderie dans leurs relations. Mes découvertes, dont beaucoup sont contraires à l’image populaire que notre société a des hommes noirs, viennent d’être publiées dans un livre, «Black Love Matters: Authentic Men’s Voices on Marriage and Romantic Relationships». Mon étude a suivi 33 hommes noirs de Louisville, Kentucky, faisant la chronique de leur situation personnelle, ainsi que de leurs attitudes, expériences et comportements au sein de leurs mariages et relations amoureuses. Les données de l’étude ont été recueillies à partir de plus de 150 heures d’entretiens avec les hommes.Les hommes que j’ai interrogés étaient âgés de 18 à 72 ans. Ils représentaient une variété de statuts relationnels, les hommes déclarant être célibataires, amoureux, mariés, divorcés et remarié. Les hommes étaient également divers dans leur niveau de scolarité. Certains avaient des diplômes d’études supérieures et professionnelles, tandis que d’autres avaient des diplômes d’études secondaires et des GED. Les hommes ont également varié dans leur situation économique, avec des revenus annuels allant de 0 $ à 175 000 $ US. En partageant leurs expériences, les hommes ont fourni un regard en profondeur sur leur vie amoureuse. Leurs discussions ont porté sur de nombreux facteurs importants qui ont façonné leurs relations passées et actuelles. Ils ont réfléchi à la manière dont ils ont rencontré leurs partenaires et aux caractéristiques qui les ont distingués des partenaires précédents. Les hommes ont décrit leur conjoint idéal et partagé ce que le mariage signifie pour eux. En discutant de ce qui l’a attiré vers sa femme, un homme a déclaré: «Elle n’était pas bidon. Elle était à l’aise d’être elle-même, elle n’essayait d’impressionner personne. Cela m’a donc appris à être à l’aise avec moi-même. «La décision la plus importante» Dans les entretiens, de nombreux hommes attribuent à leur partenaire le mérite de faire d’eux de meilleurs maris, pères et hommes. Selon l’une des participantes, «je lui dis toujours que je n’aurais pas pu devenir qui je suis sans elle. Rencontrer la bonne personne, être aux côtés de la bonne personne est probablement la décision la plus importante que j’ai prise dans ma vie. »Les hommes reconnaissent même les façons dont leurs relations servent à combattre la perception négative qui entoure souvent les hommes noirs. «Les médias nous décrivent comme sans changement et violents et auxquels on ne peut pas faire confiance. Je pense que lorsque vous voyez un homme avec une femme la traiter bien, un homme avec ses enfants les traiter comme ils devraient être traités, cela dissipe beaucoup de ce que les gens voient dans les médias. Le simple fait de voir des hommes séropositifs faire ce que les hommes devraient faire est une bonne chose », a déclaré un homme. Le plus souvent, les hommes ont expliqué comment les caractéristiques uniques qui distinguent leur partenaire des autres avec qui ils sont sortis. En expliquant ce qui l’a attiré vers sa femme, un homme a déclaré: «Je pense à la façon dont elle a pu m’expliquer qui elle était et comment elle partageait certaines de mes valeurs en matière d’enfants et de relations. C’est juste comment elle se porte. Sa présence m’a donné envie d’être avec elle et je n’ai jamais eu une autre femme qui me faisait ressentir ça. »Cependant, beaucoup de ces hommes ont dit qu’ils étaient aux prises avec des traumatismes antérieurs qui remettaient en question leurs relations. Un détective a fait allusion au stress psychologique auquel il était confronté en étant un homme noir qui devait surveiller sa communauté à une époque de méfiance et de troubles, pour rentrer à la maison et être émotionnellement disponible pour sa femme. Dans l’une de ses entrevues, il a déclaré: «J’essaie de ne pas laisser le stress me déranger, mais c’est toujours une de ces choses. C’est juste le cas. Parfois, je suis vraiment en retrait parce que je pense à des choses au travail ou que je travaille toujours. Quand ça arrive, je dois me mettre en échec. »Un autre homme a eu du mal à réaliser que beaucoup de ses anciennes petites amies avaient une ressemblance frappante avec une baby-sitter qui l’avait maltraité dans son enfance. Hantés par les échecs En discutant de leurs peurs et de leurs insécurités, beaucoup d’hommes reconnaissent être gardés avec leurs émotions à la suite de certaines de leurs premières expériences. Même lorsqu’ils ont pu aller au-delà des premières expériences négatives, de nombreux hommes ont dit se sentir hantés par les relations ratées de leurs amis et des membres de leur famille. Dans ces cas, les hommes craignaient que leurs relations ne durent pas. Comme l’a dit un participant: «Je ne sais pas si beaucoup de gens de couleur ont très bien vu le mariage modelé.» Pourtant, à maintes reprises, dans les entretiens, les hommes ont raconté comment ils s’efforceraient de maintenir leurs relations face à une myriade de défis internes et externes, notamment le racisme et les premières expériences relationnelles négatives, étant donné le manque de recherche sur les hommes noirs présentant des témoignages de première main d’eux. , «Black Love Matters» représente un départ par rapport aux travaux précédents qui semblent se préoccuper d’impliquer les hommes noirs dans les discussions sur les maux de leur famille et de leur communauté. En élevant la voix des hommes, «Black Love Matters» détourne l'attention de parler de Les hommes noirs et leur parle plutôt de la façon dont ils aiment et veulent être aimés.