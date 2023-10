Les membres de la Writers Guild ont officiellement ratifié leur New Deal

Après un accord équitable provisoire entre les écrivains et les studios a été atteint le 24 septembrevous pouvez maintenant supprimer « provisoire » à partir de là: la grève de la WGAqui a débuté le 2 mai et a mis l’état de la production hollywoodienne au microscopeest sur–sur. Le syndicat intérimaire, SAG-AFTRA, est en grève depuis le 13 juillet et le reste.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la WGA, ses dirigeants ont indiqué que l’accord de base minimum (MBA) avait été approuvé à 99 % (comme l’a noté io9 précédemment : l’affaire est assurée des gains majeurs pour les travailleurs):

Chers membres, Nous sommes heureux d’annoncer que 99 % des membres de la WGA ont voté en faveur de la ratification du MBA 2023. Sur les 8 525 votes valables exprimés, il y a eu 8 435 « oui » et 90 « non » (1 %). La durée de l’accord s’étend du 25 septembre 2023 au 1er mai 2026. Voir le résumé du MBA 2023 pour plus d’informations sur ce que nous avons gagné. Nous n’aurions pas pu parvenir à ce contrat révolutionnaire pour l’industrie sans la négociatrice en chef de la WGA, Ellen Stutzman, les coprésidents du comité de négociation Chris Keyser et David Goodman, l’ensemble du comité de négociation de la WGA, les capitaines de grève, les coordonnateurs de lots et le personnel qui a soutenu chaque partie du projet. négociation et grève. Alors que nos négociations touchent à leur fin, nous n’oublierons pas nos frères et sœurs SAG-AFTRA qui ont soutenu les écrivains à chaque étape du processus. Nous appelons l’AMPTP à négocier un accord qui réponde aux besoins des artistes et, en attendant, nous demandons aux membres de la WGA qui le peuvent de continuer à se présenter sur leurs piquets de grève par solidarité. En solidarité, Meredith Stiehm, présidente de la WGAW Lisa Takeuchi Cullen, présidente du WGAEt

Avec l’industrie du divertissement je reviens déjà à la viecomme le montre remonter leur écrivains’ pièces et ajuster leur production calendriers, la prochaine grande étape consistera à obtenir un accord tout aussi équitable pour la SAG-AFTRA, qui est encore en cours de négociation.

