Les membres de la Première Nation de Peguis sont reconnaissants pour le repas communautaire après une année difficile d’inondations, COVID-19

Pas moins de 400 personnes se sont rassemblées dans la Première Nation de Peguis dimanche pour savourer ensemble un repas de Thanksgiving, faisant le point sur les choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes après une année très difficile.

Plus de cinq mois après que 2 100 membres de la communauté ont été évacués de la Première Nation dans la région d’Interlake au Manitoba en raison de graves inondations, plus de 800 personnes sont toujours hors de chez elles, a déclaré le chef Glenn Hudson.

“C’est vraiment formidable d’être tous ensemble maintenant”, a déclaré le conseiller de bande Glenis Sutherland.

“Avec le COVID et l’inondation et nous avons encore de nombreux évacués dans la ville et à différents endroits, c’est donc vraiment agréable de voir tout le monde ici aujourd’hui et de venir déguster un repas fait maison.”

Elle a déclaré qu’un certain nombre de femmes de la communauté se sont réunies pour cuisiner pour leurs collègues, offrant un repas gratuit et une chance de retrouver des amis.

Glenis Sutherland a déclaré qu’il était merveilleux de voir autant de membres de la communauté s’amuser ensemble après quelques années difficiles. (Thomas Asselin/Radio-Canada)

Cyndi Prince, membre de Peguis, a assisté au repas et a déclaré que les inondations étaient difficiles pour tant de membres de sa famille.

“Cela a déchiré beaucoup de gens, et c’est toujours le cas. C’est très triste, mais c’est génial de voir la communauté se rassembler, se retrouver et se parler à nouveau”, a-t-elle déclaré.

Hudson dit que ces 800 membres qui sont encore dans les hôtels recevront également des repas de Thanksgiving, mais la direction voulait faire quelque chose de spécial pour ceux qui sont de retour à la maison.

“Les gens ont vécu beaucoup de traumatismes avec les inondations et évidemment avec la pandémie, il n’y a pas eu beaucoup de rassemblements. Cela leur permet donc de se sentir plus à l’aise dans un cadre communautaire”, a-t-il déclaré.

Seth Whitford, 22 ans, pose des sacs de sable dans la Première Nation de Peguis sur une photo d’archive de mai. La Première Nation a subi une inondation brutale en 2022 et le chef Glenn Hudson dit qu’elle a besoin du soutien des gouvernements provincial et fédéral pour s’assurer qu’ils sont prêts pour la prochaine. (Jaison Empson/CBC)

Le 1er mai, les autorités locales ont émis un ordre d’évacuation obligatoire, car la rivière a emporté des routes et rompu des digues.

Certains membres de la communauté sont restés sur place pour faire fonctionner des barrages de tigres, des sacs de sable et faire tout ce qu’ils pouvaient pour protéger les maisons des gens.

Depuis lors, Hudson dit qu’une grande partie du travail de nettoyage a eu lieu, mais le plus gros projet n’a pas encore été achevé.

Le chef dit qu’il attend toujours que les gouvernements provincial et fédéral s’assoient et élaborent un plan pour prévenir de futures inondations.

Une aire de jeux est entourée par les eaux de crue sur la Première Nation de Peguis le 6 mai. Les eaux se sont retirées autour de la communauté d’Interlake, mais le chef dit que plus de 800 personnes sont toujours dans des hôtels parce que leurs maisons sont inhabitables. (Jaison Empson/CBC)

“L’important est de mettre à niveau afin que notre communauté ne s’immobilise pas pendant les inondations et c’est ce que nous attendons de faire”, a déclaré Hudson.

“Ça n’a pas été le plus grand, je dirai, le soutien… Aujourd’hui on attend un [memorandum of understanding] signer avec le gouvernement fédéral et mettre sur pied des groupes de travail avec la province, mais cela n’a pas encore été fait. »

Même après les inondations de 2006, 2009, 2011, 2014 et maintenant cette année, Peguis n’a toujours pas de protection permanente contre les inondations pour les 3 053 personnes qui vivent dans la communauté.

CBC News a demandé des commentaires aux gouvernements provincial et fédéral, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Toutes les autres communautés de la vallée de la rivière Rouge – y compris les petits centres comme Morris, Emerson, St. Adolphe et la Première Nation de Roseau River – sont protégées par des digues circulaires construites assez haut pour empêcher les eaux de crue d’entrer.

“Nous voulons faire la même chose avec notre communauté, notre Première Nation ici, et c’est quelque chose vers lequel nous travaillons en ce moment”, a déclaré Hudson.