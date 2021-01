Avec un nombre croissant d’arrestations et d’accusations liées à la prise d’assaut du Capitole américain la semaine dernière, plusieurs organismes chargés de l’application de la loi mènent une enquête tentaculaire sur les personnes qui ont participé à l’événement violent qui a fait au moins cinq morts et a poussé des législateurs craintifs dans la clandestinité.

Près de 100 personnes ont été arrêtées à ce jour pour leur rôle dans l’attaque menée par des milliers de partisans du président Donald Trump ou dans les troubles entourant le Capitole ce jour-là. Beaucoup font actuellement face à des accusations moindres telles qu’une entrée illégale, une conduite désordonnée et une atteinte à la propriété publique. Seuls quelques-uns ont été accusés de crimes plus graves tels que des violations de la loi anti-émeute.

Dans le cas de ceux qui ont attaqué le Capitole, ces accusations initiales pourraient être un précurseur d’allégations plus graves, a déclaré le professeur de droit de l’Université du Texas, Bobby Chesney.

Il est courant que les autorités procèdent à des arrestations sur la base d’accusations facilement prouvées, telles que l’intrusion sur une propriété fédérale, a déclaré Chesney. Puis, des semaines plus tard, les procureurs demandent des mises en accusation par un grand jury pour des accusations plus graves.

« Il reste à voir à quel point le ministère de la Justice sera agressif en termes de poursuite des organisateurs et des meneurs », a déclaré Chesney. «Il ne fait aucun doute que le FBI et le DOJ préféreraient dépasser le 20 janvier, à la fois par souci de calme général et pour éviter toute perspective de grâce mettant fin à une affaire particulière.»

La tâche d’identification, de localisation, d’arrestation et de mise en accusation des contrevenants incombe au procureur américain par intérim du district de Columbia Michael Sherwin. Il a déclaré à National Public Radio cette semaine que des «centaines» pourraient finalement faire face à des accusations.

Aucun frais n’est hors de la table, a déclaré Sherwin. La conspiration séditieuse, les émeutes et l’insurrection seront envisagées si elles sont justifiées.

Les citations d’intrusion fédérales entraîneront probablement des amendes ou une probation, selon les experts. Des délits plus graves et des accusations de crime liés aux armes, au complot et aux voies de fait pourraient entraîner une peine de prison.

«Les procureurs ont un pouvoir discrétionnaire énorme et il s’agit d’une attaque sans précédent contre notre siège du gouvernement», a déclaré Keith Findley, professeur de droit à l’Université du Wisconsin. «Je suppose qu’ils prendront cela très au sérieux… Ils auront de très nombreuses options pour inculper indépendamment ou empiler des infractions. Il y a beaucoup de choses sur la table.

Mais certains, comme Anne Milgram, professeur de droit à l’Université de New York et ancien procureur général du New Jersey, ont critiqué le manque d’accusations plus graves pour les personnes accusées d’avoir saccagé le Capitole.

« Ce que nous n’avons pas encore vu, c’est un lien avec une conspiration séditieuse », a déclaré Milgram. «J’ai le sentiment, ainsi que tous ceux qui ont regardé, que le but de cette foule était d’empêcher le Congrès de certifier le vote … les accusations à l’heure actuelle ne correspondent pas au mal.

Milgram a déclaré qu’elle s’attend à ce que les accusations les plus lourdes découlent du meurtre de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick. D’autres ont suggéré que plusieurs membres de la foule pourraient faire face à des accusations de meurtre dans cette affaire, comme un conducteur en fuite dans un vol mortel.

Les procureurs se sont principalement concentrés sur les personnes filmées et identifiées par les pronostiqueurs sur des photos et des vidéos pendant l’émeute. Les responsables du ministère de la Justice, par exemple, ont annoncé l’arrestation de participants viraux notables, notamment Jacob Chansley, alias Jake Angeli, l’homme de l’Arizona qui portait un chapeau de fourrure et des cornes; Adam Johnson, l’homme de Floride photographié portant le lutrin de Nancy Pelosi; et Eric Munchel, l’homme du Tennessee représenté en tenue tactique portant des attaches de poignet en plastique.

Les enquêteurs fédéraux ont également la possibilité de signifier des citations à comparaître aux entreprises technologiques pour préserver le contenu que les auteurs pourraient essayer de supprimer.

Pete Eliadis, président-directeur général d’Intelligence Consulting Partners, une société de sécurité, a reproché à la police du Capitole de ne pas avoir sécurisé le bâtiment et de procéder à des arrestations sur les lieux, rendant la tâche plus difficile pour les enquêteurs.

Mais il pense que le gouvernement tentera de donner l’exemple à partir des personnalités dont les images virales montrent leur rôle dans l’incitation à la violence.

« Ils veulent faire une déclaration que cela ne sera pas toléré, donc s’ils peuvent faire une arrestation plausible, ils le feront », a déclaré Eliadis. «Ceux qui voulaient attirer l’attention, ils vont attirer l’attention. Il est plus facile de se concentrer sur eux que sur les masses qui passent.

Étiqueter l’émeute et trouver les accusations les plus précises pourrait être difficile sans une loi nationale sur le terrorisme, que le Congrès examine depuis des années, a déclaré Chris Bonner, un agent du FBI à la retraite qui enseigne des cours sur la sécurité intérieure à l’Université aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach, en Floride. .

«La toute première chose que les gens veulent faire est d’appeler quelque chose de terrorisme. Il n’y a pas de loi fédérale couvrant le terrorisme domestique », a déclaré Bonner. «Si nous voulons dénoncer quelque chose et le criminaliser, il vaut mieux avoir une loi pour le couvrir, puis il vaut mieux l’appliquer également dans tout le spectre idéologique de l’extrême gauche à l’extrême droite.

Les troubles estivaux en toile de fond pour les accusations

Les poursuites fédérales pour l’émeute du Capitole établiront sans aucun doute des parallèles avec les troubles de l’été dernier à propos des meurtres de Noirs américains par la police.

L’année dernière, après des semaines de troubles dans plusieurs villes après la mort de George Floyd, le procureur général par intérim Jeff Rosen a écrit une note demandant aux procureurs fédéraux d’envisager une accusation de sédition contre des manifestants qui conspiraient pour «prendre par la force un palais de justice fédéral ou d’autres biens fédéraux. »

Et les procureurs fédéraux ont pris en charge des poursuites contre plus de 100 manifestants dans deux points chauds particuliers – Portland et Seattle. Cependant, des dizaines de ces accusations étaient des citations de bas niveau ou des délits. La plupart des affaires de Portland n’ont pas été jugées parce que la pandémie a retardé les tribunaux. Cette tendance se poursuivra probablement pour les émeutiers accusés de DC; beaucoup pourraient ne pas assister à un procès avant la fin de 2021.

Michael Filipovic, défenseur public fédéral du district ouest de l’État de Washington, a déclaré que l’avocat américain avait repris plusieurs accusations devant les tribunaux de l’État et cherchait à envoyer un message avec des sanctions plus sévères. Il a déclaré qu’il était difficile de comparer l’émeute de mercredi aux manifestations de l’été.

Il prévoyait des accusations de délit pour de nombreux intrus du Capitole, mais des accusations plus lourdes à venir bientôt.

« Si les procureurs peuvent prouver que vous avez une arme à feu, des attaches et que vous avez l’intention de détenir ou de blesser des personnes, c’est quelque chose qu’ils prendront très au sérieux lorsque vous examinerez certains crimes », a déclaré Filipovic.

Edward Maguire, professeur de criminologie à l’Arizona State University et directeur associé du Center for Violence Prevention and Community Safety de l’école, a déclaré qu’il s’attendrait à voir des accusations plus graves que celles portées lors des manifestations lors de l’inauguration du président Trump en 2017.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées lors de manifestations baptisées «J20» lors de l’inauguration de 2017 et accusées de crimes plus graves, notamment incitation à l’émeute, émeute, complot à l’émeute, destruction de biens et agression contre des policiers.

Les procureurs fédéraux ont finalement abandonné les accusations dans tous les cas, sauf une poignée, où des personnes ont plaidé coupable. Ils n’ont pas réussi à gagner des condamnations dans d’autres qui ont été jugés.

À tout le moins, Maguire s’attend à voir des accusations d’émeute criminelle pour ceux qui ont confirmé avoir violé le Capitole.

« Il serait approprié pour eux de voir une peine de prison », a déclaré Maguire à propos des émeutiers de Trump qui sont entrés dans Capitol Hill. «C’est une insurrection, et elle devrait être accusée comme telle.»

Maguire a déclaré que les médias sociaux et la vidéosurveillance de l’émeute donneraient probablement aux procureurs des cas d’intention plus forts que les preuves dont ils disposaient des manifestations du J20.

Parmi les premières arrestations effectuées par la police métropolitaine de DC, toutes sauf une poignée impliquaient une violation du couvre-feu et une entrée illégale. Les autres ont été arrêtés pour des accusations plus graves d’armes ou pour atteinte à des biens publics.

Ils comprenaient des suspects comme David Fitzgerald de l’Illinois qui a été menotté alors qu’il tentait de sortir à travers les barricades tout en suivant les équipes de presse qui étaient escortées, et Joshua Pruitt, un homme de 39 ans de DC qui est l’un des rares victimes de violations criminelles. de la loi anti-émeute.

La police du Capitole a également concentré ses arrestations sur l’entrée illégale, inculpant plus d’une douzaine de suspects pour l’infraction, dont Michael Curzio, un Floride de 35 ans libéré de prison en février 2019 après une peine de huit ans pour tentative de meurtre au premier degré. .

Les accusations portées contre Mark Leffingwell ont été parmi les premières accusations fédérales à être portées devant le tribunal de district de DC jeudi. Un officier de la police du Capitole a écrit dans une plainte que Leffingwell avait tenté de le pousser dans le Capitole, puis avait commencé à frapper à plusieurs reprises. Pendant sa détention, Leffingwell «s’est spontanément excusé de l’avoir frappé.» Leffingwell a été accusé d’être entré dans un bâtiment à accès restreint, d’agression contre un agent de la force publique fédérale et d’une entrée violente ou d’une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Certaines défenses juridiques seraient un peu exagérées

Les médias sociaux des émeutiers accusés suggèrent que certains pourraient tenter de nouvelles défenses juridiques. Certains peuvent prétendre que le président leur a ordonné de marcher vers le Capitole, leur donnant une couverture légale, tandis que d’autres ont déjà affirmé qu’ils «se sont fait prendre sur le moment».

Ni l’un ni l’autre ne tiendra beaucoup d’eau au tribunal, a déclaré Findley de UW.

«La loi reconnaît la contrainte, la coercition et la nécessité, mais celles-ci sont limitées et exigent de montrer que la personne n’avait d’autre choix que de commettre l’acte criminel face à la violence ou à la mort. Nous sommes loin de cela », a déclaré Findley.

Une défense «chaleur de la passion» obligerait également les manifestants à prouver qu’une personne raisonnable aurait été amenée à prendre la même mesure, a déclaré Findley.

Certains intrus du Capitole ont déclaré sur les réseaux sociaux et sur vidéo après l’émeute qu’ils pensaient ne pas avoir commis de crime parce que la police les avait laissés entrer – ou qu’ils avaient simplement franchi des portes ouvertes. D’autres ont scandé à l’extérieur qu’ils avaient le droit d’entrer parce que le Congrès travaille pour le peuple.

Mais la loi fédérale et les nouvelles règles de la pandémie interdisent explicitement aux membres du public d’entrer dans le bâtiment. Toutes les visites publiques ont été annulées depuis mars 2020 et seuls les législateurs, le personnel, les médias et leurs invités disposant des informations d’identification appropriées sont actuellement autorisés.

À l’époque où les visites étaient disponibles, elles n’incluaient pas l’accès aux galeries du Sénat et de la Chambre, ce qui nécessitait un laissez-passer distinct obtenu par l’intermédiaire du bureau des sénateurs ou des représentants des visiteurs.

De nombreux émeutiers ont également enfreint les règles en introduisant des articles interdits dans le bâtiment, notamment de l’eau, des pistolets électriques, des fusils, des munitions, des couteaux, une masse et du gaz poivré et de grands sacs, selon le US Capitol Visitor Center.

À l’intérieur des galeries, aucune photographie ou enregistrement vidéo n’est autorisé, sauf par les médias et les caméras du gouvernement.

Et fumer, ce que plusieurs émeutiers se sont filmé faire à l’intérieur du bâtiment, est strictement interdit.

Contribuant: Kristine Phillips, USA TODAY