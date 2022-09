Les membres de la Légion tiennent un service pour la reine Elizabeth – Kelowna Capital News

Plus de 60 personnes ont assisté à un service commémoratif pour la reine lundi à la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) La présidente de la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove, Deb Gray, le ministre anglican Paul Guitan et l’ancien président de la filiale Doug Hadley lors du service du lundi pour la reine à la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Les sœurs Michaela et Alisa Hicks faisaient partie des plus de 60 personnes qui ont assisté au service du lundi pour la reine à la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Le lundi 19 septembre, Michaela Hicks, résidente d’Aldergrove, a veillé tard pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth, en direct de Londres.

Plus tard dans la matinée, elle et sa sœur Alisa ont assisté au service de la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove au cénotaphe à l’extérieur du hall sur l’autoroute Fraser, rejoignant plus de 60 personnes qui y ont participé.

Michaela a expliqué que le décès de la reine était “vraiment important” pour elle et sa sœur, car ils ont déménagé au Canada depuis l’Angleterre, et leur père, qui avait été dans la Royal Air Force, soutenait fermement la monarchie.

“Je l’adore”, a déclaré Michaela au Langley Advance Times, ajoutant “c’est très triste de la voir partir”.

Alisa a accepté, décrivant la défunte reine comme “très charmante”.

Les cadets ont formé une garde d’honneur pendant le service du lundi pour la reine à la filiale de la Légion royale canadienne d’Aldergrove. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Le clairon Art Black a pris une journée de congé pour effectuer le dernier poste et le réveil, tandis que les cadets servaient de garde d’honneur.

Il y a eu un moment de silence avant que le ministre anglican Paul Guitan ne parle.

Dans ses remarques, Guitan a reconnu que certains Canadiens auront des «émotions mitigées» à propos de la reine, et a poursuivi en citant son engagement à changer.

“Quand elle est arrivée sur le trône, la Grande-Bretagne était une puissance colonisatrice”, a déclaré Guitan au rassemblement.

« Et de nombreux Canadiens ont profité du colonialisme, mais de nombreux Canadiens ont [also] subi à cause de cela. Mais la propre passion de la reine était pour une chose qui est devenue le Commonwealth, dont le Canada fait bien sûr partie, et ce qu’elle a dit à ce sujet, c’est que le Commonwealth symbolise la transformation de la Couronne d’un emblème de domination en un symbole de liberté et association bénévole. Dans toute l’histoire, cela n’a pas de précédent.

À LIRE AUSSI : VIDÉO : la filiale de la Légion d’Aldergrove se prépare à organiser un service commémoratif pour la reine Elizabeth

Dans son allocution, la présidente de la filiale de la Légion, Deb Gray, a déclaré : « C’est avec le cœur lourd que nous nous rassemblons, comme des millions d’autres dans le monde, pour dire au revoir à notre chef souverain.

«Puissent sa direction et son héritage perdurer au Canada et dans tout le Commonwealth», a poursuivi Gray. “En disant au revoir, nous fermons un chapitre et en ouvrons un nouveau en accueillant le roi Charles III, et nous lui souhaitons la même foi, la même force, le même courage et la même grâce qui l’ont précédé.”

Ensuite, le rassemblement a chanté “God Save the King”.

À LIRE AUSSI: Dans les maisons et les rassemblements, les Canadiens regardent les funérailles de la reine Elizabeth à Londres

À LIRE AUSSI: Les Canadiens rendent hommage à feu la reine Elizabeth avec un défilé et une cérémonie à Ottawa

Plus de photos de la journée peuvent être consultées en ligne sur la page Facebook de Langley Advance Times.

AldergroveLangleyLégion royale canadienne