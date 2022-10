Les membres de la génération Z mettent de côté 14 % de leurs revenus pour la retraite

“Même pendant la pandémie, il est resté [the same]mais nous l’avons vu diminuer sur toutes les générations en raison de l’inflation et de la volatilité du marché”, a déclaré Ackerley.

En savoir plus sur les finances personnelles : Comment les ménages se préparent à une éventuelle récession Ces collèges promettent zéro prêt étudiant Voici la dernière ventilation de l’inflation – dans un graphique

Définie comme les travailleurs âgés de 18 à 25 ans, la génération Z épargne en moyenne 14 % de ses revenus pour ses années dorées, selon une nouvelle étude de BlackRock . Parmi la génération Y (26-42 ans), la génération X (43-55 ans) et les baby-boomers (56-75 ans), la moyenne est de 12 %.

Selon les recherches, les plus jeunes travailleurs du pays semblent prendre à cœur le message d’épargne-retraite.

Répartis par génération, cependant, les Gen Z ont le plus confiance dans leurs économies (69 %), suivis des baby-boomers à 65 %, et des milléniaux et des Gen X à 60 %.

La recherche pour le rapport “Read on Retirement” de BlackRock comprend les contributions de 305 promoteurs de régimes, 1 308 épargnants sur le lieu de travail, 1 300 épargnants indépendants et 300 retraités.