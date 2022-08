Les membres de la génération X réduisent leurs dépenses et continuent d’épargner pour leur retraite, selon une étude

Alors que la génération X approche de la retraite, l’inflation semble peser plus lourdement sur elle que sur les autres adultes.

Comparativement aux milléniaux (26 à 41 ans) et aux baby-boomers (58 à 76 ans), une plus grande proportion de la génération X (42 à 57 ans) s’inquiètent des perspectives économiques du pays, du maintien de leur niveau de vie, de la retraite à temps et des moyens dépenses de retraite, selon une étude récente de State Street Global Advisors.

“La génération X montre des signes de stress avec la plus grande inquiétude concernant l’inflation … les perspectives économiques du pays, la volatilité du marché, ainsi que leur capacité à maintenir le cap”, a déclaré Brie Williams, responsable de la gestion de la pratique chez State Street Global Advisors.