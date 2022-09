Les membres de la famille royale SENIOR ont dû faire face à un mystérieux retard d’une heure alors qu’ils se précipitaient pour être avec la reine mourante.

Leur jet de la RAF est au centre d’une énigme car il a décollé pour Balmoral à 14h39 jeudi – mais devait partir à 13h30.

On ne sait pas ce qui a causé le hold-up de dernière minute, mais les princes William et Andrew, ainsi que le prince Edward et sa femme, Sophie, étaient à bord.

Le prince Harry n’était pas sur le Dassault Falcon de la RAF – les experts suggérant que c’était à cause des craintes d’une crise constitutionnelle s’il s’était écrasé.

Le duc de Sussex a dû se rendre en Écosse par ses propres moyens, arrivant deux heures après la mort de sa grand-mère. On disait qu’il était furieux de ne pas être arrivé à temps.

Mais les observateurs royaux disent que les assistants ne voulaient pas que Harry et William voyagent ensemble au cas où ils seraient tous les deux tués dans un accident.

L’expert constitutionnel et auteur royal Brian Hoey a déclaré: «Il y a une forte raison constitutionnelle pour que William et Harry ne volent pas ensemble – et cela a à voir avec la ligne de succession.

« Les assistants royaux doivent tout considérer, et cela a très probablement été un facteur.

« Bien que les événements se soient produits très rapidement, ils ont eu des années pour planifier toutes les éventualités.

« La rapidité des événements a pris tout le monde au dépourvu et aurait pu affecter les plans de voyage – mais il aurait toujours été imprudent pour William et Harry de voler ensemble.

« Je ne pense pas que nous les reverrons voler ensemble pour des raisons constitutionnelles.

Aujourd’hui, The Sun on Sunday peut détailler la précipitation frénétique de la famille royale pour être au chevet de la reine mourante.

Les craintes pour la santé ont été soulevées pour la première fois mercredi lorsque les médecins ont ordonné à la reine de reporter sa réunion du Conseil privé – 24 heures après s’être levée pour accomplir son dernier devoir de prêter serment au nouveau Premier ministre Liz Truss.

Il y a eu ce que les initiés décrivent comme une “rafale d’activité” sur le domaine mercredi.

La reine est restée à l’aise et a été supervisée par des médecins qui étaient présents toute la nuit.

Pendant ce temps, le Dassault Falcon a survolé la RAF Northolt depuis Benbecula, une petite île des Hébrides extérieures, à 21h49. On ne savait pas pourquoi l’avion était là.

Il a été préparé au cas où des membres de la famille à Londres ou à Windsor auraient besoin de se diriger vers le nord.

Ils ont ajouté: “C’était une décision de bon sens et cela signifiait qu’il serait en attente si les membres de la famille royale devaient déménager à court terme.”

La princesse Anne était déjà à Balmoral où elle avait une série d’engagements.

Jeudi matin, Charles a annulé une série de réunions à Dumfries House dans l’Ayrshire, puis a sauté dans un hélicoptère à destination de Balmoral à 10h30.

Son équipe a également couru les 150 milles au nord.

Il a atterri vers 11 h 30 peu de temps après que Camilla, 75 ans, a annulé une visite – prévue pour six mois – dans un hôpital pour cancéreux.

Puis une heure plus tard, à 12h32, avec des rumeurs circulant, Buckingham Palace a publié sa première déclaration de la journée.

Il a déclaré: «Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.

“La reine reste confortable et à Balmoral.”

La déclaration a provoqué une course effrénée de la famille pour être à ses côtés.

Un porte-parole de William a confirmé vers 12 h 46 que le prince se rendait à Balmoral.

Il a été vu quittant Windsor en voiture vers 13h10.

Sa femme Kate est restée à Adelaide Cottage pour récupérer leurs enfants, George, Charlotte et Louis dès leur premier jour d’école.

Le prince Andrew a été vu dans sa Bentley à Windsor en direction de la RAF Northolt à 13h30.

Un porte-parole a confirmé plus tard qu’il voyageait pour voir sa mère.

Cinq minutes plus tard, il a été confirmé par le palais que le comte et la comtesse de Wessex se rendaient également en Écosse.

Les enregistrements de vol montrent que le jet Dassault Falcon RAF G-ZABH qui a atterri la veille au soir devait décoller à 13h30 – mais il est resté sur le tarmac.

À 13 h 50, les Sussex ont annoncé que Harry et sa femme Meghan se rendraient pour voir la reine.

Le jet de la RAF a finalement quitté Northolt à 14 h 39, envoyant des équipes de nouvelles se précipiter vers l’aéroport d’Aberdeen.

Quand il a atterri à 15 h 55, seuls William, Andrew, Edward et Sophie ont descendu les marches – et le groupe a accéléré le trajet d’une heure à travers les Highlands jusqu’à Balmoral.

À 16 h 40, les Sussex ont confirmé que seul Harry se rendrait en Écosse et que Meghan resterait derrière.

Le couple basé aux États-Unis était à Frogmore Cottage après avoir pris l’avion pour une série d’engagements caritatifs à Manchester, en Allemagne et à Londres.

Une source a déclaré au Sun dimanche: “Charles était déjà allé voir la reine après avoir atterri son hélicoptère le matin. La famille a été alertée et a commencé à se diriger vers l’Écosse.

“Harry a insisté pour que Meghan vienne avec lui mais ça ne s’est pas très bien passé.

“On a dit à Harry qu’il devait trouver son propre chemin vers l’Ecosse. il n’a pas pu prendre le vol avec William, Andrew, Edward et Sophie.

Une autre source a déclaré: “Harry était furieux.”

Il était entendu que Charles avait dit à Harry qu’il n’était pas approprié que Meghan soit avec la reine.

On pense que Harry a finalement pris l’air sur un jet privé Cessna depuis l’aéroport de Luton à 17h35.

Le vol a été retardé – il devait atterrir à 18h29 mais n’a atterri qu’à 18h46. Buckingham Palace avait annoncé la mort de la reine au monde à 18h32.

Un Harry brisé et à l’air brisé a été vu conduit sous la pluie à Balmoral avec près de deux heures de retard peu avant 20 heures.

Il a été le premier royal à partir vendredi matin et il s’est assis en classe affaires sur un vol BA de retour à Heathrow plus tard dans la matinée.