Les membres de la famille royale britannique reçoivent de nouveaux titres après le décès de la reine Elizabeth II à 96 ans

Les membres de la famille royale de la maison de Windsor ont reçu de nouveaux titres après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans.

Après la mort du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne au château de Balmoral jeudi, le prince Charles a immédiatement succédé à sa mère en tant que roi du Royaume-Uni

En plus de Charles, le prince William, Kate Middleton et l’épouse de Charles, Camilla Parker-Bowles, ont assumé de nouveaux titres, avec de nouveaux titres potentiels pour les enfants du prince Edward et du prince Harry et Meghan Markle – Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor.

Le prince Charles a hérité du titre de son défunt père, le prince Philip, le duc d’Édimbourg, après la mort de Philip en 2021.

Après que le prince Charles est monté sur le trône jeudi, le Premier ministre Liz Truss a confirmé son nouveau titre dans un discours en l’honneur de la reine à l’extérieur de Downing Street.

“Aujourd’hui, la couronne passe, comme elle l’a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d’État, Sa Majesté le roi Charles III”, a déclaré Truss.

En plus de son titre de comte de Wessex, le prince Edward a été nommé comte de Forfar par la reine Elizabeth à l’occasion de son 55e anniversaire en 2019.

Cependant, le roi Charles III pourrait transmettre son ancien titre de duc d’Édimbourg à son jeune frère.

Les experts royaux sont divisés quant à savoir s’il choisira de nommer le duché au prince Edward, le nouveau monarque régnant ayant précédemment indiqué son souhait de rationaliser la monarchie.

Avant le décès de la reine, les titres officiels du prince William et de son épouse Kate Middleton étaient le duc et la duchesse de Cambridge.

Le couple sera désormais connu sous le nom de duc et duchesse de Cornouailles et de Cambridge, un changement qui a été confirmé par le changement de nom de leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Le duc et la duchesse de Cornouailles sont des titres traditionnellement attribués au fils aîné du souverain britannique et à sa femme.

De plus, ils peuvent recevoir le prince et la princesse de Galles, titres qui étaient auparavant détenus par le père de William, Charles, et la défunte mère Diana.

L’épouse du roi Charles III, Camilla Parker-Bowles, anciennement duchesse de Cornouailles, est devenue reine consort.

Après que Camilla ait épousé Charles en 2005, il a été annoncé qu’elle prendrait le titre de princesse consort au lieu de reine consort lorsque son épouse deviendrait roi. La décision a été prise par respect pour la défunte ex-femme de Charles, la princesse Diana.

Cependant, la reine Elizabeth a publié une déclaration en février 2022 dans laquelle elle annonçait son souhait de conférer le titre de reine consort à Camilla.

“Lorsque, dans la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, sachez que vous lui donnerez, ainsi qu’à sa femme Camilla, le même soutien que vous m’avez donné ; et je souhaite sincèrement que, lorsque ce moment viendra, Camilla soit connue comme la reine. Consort alors qu’elle continue ses propres loyaux services”, a déclaré la reine Elizabeth.

Bien que le prince Harry et sa femme Meghan Markle conserveront leurs titres de duc et de duchesse de Sussex après s’être retirés de leur rôle de membres de la famille royale en 2020, leur fils Archie et leur fille Lilibet pourraient éventuellement devenir prince et princesse.

En 1917, le roi George V a publié un décret selon lequel les enfants et petits-enfants d’un souverain régnant ont automatiquement droit aux titres de prince ou de princesse et de SAR (Son Altesse Royale).

Alors que le roi Charles III a pris le trône, ses petits-enfants Archie et Lilibet sont techniquement devenus des membres de la famille royale.

Cependant, le monarque pourrait révoquer leurs titres en modifiant le décret, ce qu’il pourrait faire afin d’atteindre son objectif déclaré d’amincir la famille royale.