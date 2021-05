Les membres de la famille Little People célèbrent l’anniversaire du fils de Zach et Tori Roloff, à l’exception de Jeremy et Audrey au milieu d’une querelle entre frères et sœurs

Little People, les membres de la famille de Big World célèbrent l’anniversaire du fils de Zach et Tori Roloff, à l’exception de Jeremy et Audrey, qui sont aux prises avec leur propre rivalité entre frères et sœurs.

Tori, 30 ans, a célébré l’anniversaire de son fils de 4 ans, Jackson, sur Instagram.

Zach Roloff a célébré avec son fils Jackson lors d’une fête d’anniversaire[/caption]

Zach et sa femme, Tori, photographiés avec Jackson pour une photo de vacances[/caption]

Tori a partagé une photo de Jackson et Lilah, sa fille de 1 an, levant les doigts vers la caméra.

Avec un emoji de cœur, elle a écrit: « Je les aime. »

Dans les instantanés des histoires Instagram, le gâteau et les biscuits ressemblaient à des personnages des films Toy Story, comme Buzz Lightyear et Woody, et Forky.

Dans la légende des clichés, Tori a écrit: «Ces 4 dernières années sont passées trop vite. Regarder Jackson grandir chaque année est une telle bénédiction. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui sont venus gâter et célébrer notre bébé J! »

Jackson avait un gâteau Toy Story pour sa fête d’anniversaire[/caption]

Isabel Roloff, 22 ans, a assisté à la fête et a partagé une courte vidéo de son mari, Jacob Roloff dans une histoire Instagram.

Dans la vidéo, Jacob peut être assis par terre en regardant Jackson jouer avec ses jouets.

La légende disait: « Bonne ambiance de papa. »

Jeremy, 30 ans, et Audrey, 29 ans n’ont pas posté de clichés ni d’histoires de la fête d’anniversaire.

Jacob Roloff a gardé un œil sur Jackson lors de la fête d’anniversaire[/caption]

Audrey, qui a été mariée avec Jérémie depuis 2014, a été récemment critiqué pour avoir «profité» de son mariage par les utilisateurs des médias sociaux.

Audrey a été forcée de applaudir après qu’un adepte d’Instagram a demandé: «Un plus grand but comme en profiter? Non. »

L’épouse de Jeremy a répondu: «Non. Je n’aime pas en profiter. »

Jackson a soufflé les bougies de son gâteau d’anniversaire[/caption]

Le plus jeune fils de Roloff semble rester proche de ses autres frères et sœurs plus âgés, Zach et Molly, à ce jour.

Jacob s’est disputé avec son frère, Jeremy et sa femme, Audrey, depuis des années.

Jacob a été en désaccord avec sa belle-sœur chrétienne et son frère aîné sur leurs opinions conservatrices.

La star de la télévision de 23 ans a exprimé son soutien à libéral politiques, telles que la légalisation de la marijuana, l’injustice raciale et le contrôle des armes à feu.

Jacob a essayé de se séparer des vues conservatrices d’Audrey[/caption]

L’année dernière, un initié a affirmé que Jacob tentait de se distancier du couple.

La source a déclaré: «Les gens savent déjà qu’il ne s’entend pas vraiment avec Audrey.

«Il pense qu’elle est trop critique, et je suppose qu’il ne voulait plus la voir pour le compte de ses frères.

Jacob et Isabel ont partagé un baiser sur Instagram[/caption]

Audrey a fustigé les fiançailles de Jacob avec Isabel.

Dans son message, Audrey a déclaré: «Disons simplement que vous vous êtes récemment précipité dans une relation, que vous vous êtes mêlé d’intimité sexuelle, puis que vous êtes devenu émotionnellement attaché.

«Avec le temps, vos amis et votre famille peuvent soulever des inquiétudes au sujet de la personne avec qui vous sortez.

Audrey et Jeremy ont posé ensemble pour une photo sur les réseaux sociaux[/caption]





Audrey et Jeremy ont été en désaccord avec Jacob[/caption]

«Mais vous ne pourrez pas rationaliser avec eux parce que tout ce que vous verrez, c’est la perfection. C’est un problème titanesque.

Jacob a récemment critiqué l’apparente de son frère et de sa belle-sœur soutien à Donald Trump.

Le 1er juin, il a tweeté: «Moi aussi, je suis gêné d’être lié aux électeurs de Trump.»