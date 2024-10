Les membres de la famille Kennedy se réunissent pour les funérailles d’Ethel Kennedy

Les porteurs Max Kennedy, à gauche, Chris Kennedy, derrière le centre gauche, les deux fils de feu Ethel Kennedy, et Matt Kennedy, au centre, et Joseph Kennedy III, avant deuxième à partir de la droite, les deux petits-fils d’Ethel Kennedy, portent son cercueil de notre Église de la Dame de la Victoire, après les funérailles, le lundi 14 octobre 2024, à Centreville, Mass. (AP Photo/Steven Senne)

CENTERVILLE, Mass. (AP) — Des membres de la famille Kennedy se sont réunis lundi pour les funérailles d’Ethel Kennedy, l’épouse du regretté sénateur Robert F. Kennedy.

Ethel Kennedy, qui a élevé leurs 11 enfants après l’assassinat de son mari et est restée dévouée aux causes sociales et à l’héritage familial, est décédé jeudi à l’âge de 96 ans.

Les funérailles de lundi, fermées au public, ont eu lieu à Notre-Dame de la Victoire, à Centerville, dans le Massachusetts, à environ 112 kilomètres au sud de Boston.

Les personnes en deuil se sont rassemblées à l’église sous un ciel gris et frais. Ethel Kennedy est décédée des suites de complications liées à un accident vasculaire cérébral subi plus tôt ce mois-ci.

« En plus du travail de toute une vie en faveur de la justice sociale et des droits de l’homme, notre mère laisse derrière elle neuf enfants, 34 petits-enfants et 24 arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, qui l’aiment tous beaucoup », indique le communiqué de la famille. annonçant sa mort.

Le président Joe Biden l’a qualifiée de « icône américaine – une matriarche d’optimisme et de courage moral, un emblème de résilience et de service ».

La matriarche Kennedy, mère de Kathleen, Joseph II, Robert Jr., David, Courtney, Michael, Kerry, Christopher, Max, Douglas et Rory, était l’un des derniers membres d’une génération familiale qui comprenait le président John F. Kennedy. Sa famille a déclaré qu’elle avait récemment aimé revoir plusieurs de ses proches avant de tomber malade.

Fille de millionnaire qui a épousé le futur sénateur et procureur général en 1950, Ethel Kennedy avait enduré, à l’âge de 40 ans, plus de morts, aux yeux du monde entier, que la plupart des gens au cours de leur vie.

Elle était aux côtés de Robert F. Kennedy lorsqu’il fut abattu dans la cuisine de l’Ambassador Hotel à Los Angeles le 5 juin 1968, juste après avoir remporté la primaire présidentielle démocrate de Californie. Son beau-frère avait été assassiné à Dallas moins de cinq ans plus tôt.

Ethel Kennedy a ensuite fondé le Centre Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de l’homme peu après la mort de son mari et a défendu des causes telles que le contrôle des armes à feu et les droits de l’homme. Elle parlait rarement de l’assassinat de son mari.