Les membres de la famille du défunt acteur assistent à une réunion de prière avec Brahma Kumaris

Le vainqueur de Bigg Boss 13, Sidharth Shulka, était le favori de tous. Il a fait tomber des millions de personnes pour lui avec sa performance dans la série. Malheureusement, le 2 septembre de l’année dernière, l’acteur est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Cela fait un an depuis la mort de Sidharth Shukla et ses souvenirs sont encore frais dans le cœur non seulement de sa famille mais aussi de ses fans et amis de l’industrie. À la veille du premier anniversaire de la mort de l’acteur, les membres de sa famille, dont sa mère Rita Shukla et ses sœurs, se sont réunis pour une réunion de prière avec les Brahma Kumaris. Plusieurs photos de la réunion de prière ont fait surface en ligne.





Bhog et Prasad ont été distribués. Sidharth était un ardent disciple de Brahma Kumaris et assistait souvent avec sa mère. Sidharth avait 40 ans lorsqu’il a rendu son dernier souffle le 2 septembre 2021. Il est décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

Sidharth a fait ses débuts au grand écran en 2008 avec Babul Ka Aangann Chootey Na. Il a enchaîné avec des émissions telles que Jaane Pehchaane Se Ye Ajnabbi et Love You Zindagi. Il est apparu plus tard dans l’émission populaire Balika Vadhu et a joué le rôle du collecteur de district Shivraj Shekhar.

Sidharth a ensuite décroché un rôle dans le film Humpty Sharma Ki Dulhania. Il est ensuite apparu sur Khatron Ke Khiladi 7 en 2015 et a remporté l’émission. Après cela, il a participé à Bigg Boss 13 et a remporté l’émission.

(Avec les entrées de l’ANI)