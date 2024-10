Les membres de la famille demandent leur libération

La famille et les amis de Lyle et Erik Menendez ont lancé un appel public pour que les tueurs notoires soient libérés après avoir purgé plus de trois décennies de prison pour avoir tué par balle leurs riches parents dans leur maison de Beverly Hills.

L’affaire des frères Menendez est devenue l’un des procès criminels les plus sensationnels depuis des décennies lorsque les deux hommes ont été arrêtés lors de la mort de Kitty et Jose Menendez en 1989.

La famille, les amis et l’avocat des frères se sont rassemblés mercredi devant un palais de justice de Los Angeles pour demander leur libération, arguant que les garçons ont subi d’horribles abus sexuels de la part de leur père et ne constituent pas une menace pour la société.

Mais tous les proches ne souhaitent pas leur libération. Un avocat de leur oncle a déclaré que les frères « de sang-froid » méritaient de rester en prison.