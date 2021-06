Les membres de la famille de l’iPhone 13 auraient des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs

Les prochains iPhones 2021 d’Apple seraient dotés de batteries plus grosses que leurs prédécesseurs de 2020. Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, l’iPhone 13 mini aura une cellule de 2 406 mAh, les iPhone 13 et 13 Pro auront une batterie de 3 095 mAh, tandis que l’iPhone 13 Pro Max aura une capacité de 4 352 mAh.

Comparativement, l’iPhone 12 mini a une cellule de 2 227 mAh, les iPhone 12 et 12 Pro ont chacun une batterie de 2 815 mAh, tandis que l’iPhone 12 Pro Max a une capacité de 3 687 mAh.

iPhone 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max

En termes de gains de taille relatifs, l’iPhone 13 Pro Max est en tête, avec une batterie 18% plus grande que son prédécesseur, suivi des iPhone 13 et 13 Pro (chacun avec une augmentation de taille de près de 10%), et le iPhone 13 mini, qui obtient une batterie environ 8% plus grosse que celle de l’iPhone 12 mini.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent selon lesquelles la famille iPhone 13 est dotée de cellules plus grandes que la gamme iPhone 12, mais c’est la première fois que nous obtenons des chiffres réels. À condition que cela fonctionne, les fans d’iPhone se régaleront plus tard cette année.

