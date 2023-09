« Les membres de la délégation doivent améliorer leur conscience politique », déclare le directeur chinois des sports avant les Jeux asiatiques

Les athlètes chinois doivent « améliorer leur conscience politique » et « être de bons hôtes » lorsque les Jeux asiatiques débuteront la semaine prochaine à Hangzhou, a déclaré le plus haut responsable sportif du pays.

Les Jeux s’ouvriront le 23 septembre après un an de retard à cause de Covid et les hôtes s’attendront à remporter les médailles, après avoir dominé le classement à chaque édition de la compétition depuis 1982.

Pour le Parti communiste chinois au pouvoir, c’est l’occasion de mettre en valeur les prouesses sportives, organisationnelles et technologiques du pays, qui a été largement fermé pendant la pandémie.

Le pays hôte comptera 886 athlètes en action, parmi lesquels 36 champions olympiques.

« Tous les membres de la délégation doivent améliorer leur conscience politique et se souvenir fermement des grandes causes de la nation », a déclaré mardi le directeur de l’Administration générale des sports, Gao Zhidan, aux athlètes présents à Pékin.

Gao les a exhortés à faire preuve de « bon esprit et d’éthique sportive » et à « gagner la gloire du pays », selon l’agence de presse officielle Xinhua.

« Soyez de bons hôtes, menez de nombreux échanges amicaux et démontrez la bonne image de notre pays en matière de réforme et d’ouverture, de développement économique et de progrès social auprès des communautés asiatiques et internationales », a déclaré Gao.

Un record des Jeux, 12 500 athlètes – plus que les Jeux olympiques – de 45 pays et régions devraient concourir cette année.

Des équipes d’Asie et du Moyen-Orient se battront pour des médailles dans 40 sports, de l’athlétisme à la natation en passant par l’eSport et le breakdance.

