Les membres de la communauté noire des petites entreprises de Détroit deviennent éligibles au programme d’investissement dans les petites entreprises d’un million de dollars

Programme d’investissement dans les petites entreprises pour renforcer le sens de l’investissement et la confiance chez les propriétaires de petites entreprises, les employés et les entrepreneurs de la région métropolitaine de Detroit ; fournir 2 500 $ subventions aux participants

DÉTROIT, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ — Alliance des entreprises noires de la région métropolitaine de Détroit (MDBBA) a lancé un nouveau programme visant à promouvoir une plus grande sécurité financière et un meilleur bien-être pour la communauté des petites entreprises de la région métropolitaine de Detroit. Le programme d’investissement dans les petites entreprises 2 500 $ comptes de placement sur le Puits de pile plateforme d’investissement numérique pouvant accueillir jusqu’à 200 propriétaires de petites entreprises, leurs employés et entrepreneurs qui sont des membres actifs de MDBBA, qui est soutenue par un 1 million de dollars subvention de Financier prudentiel.

Le programme Detroit Black pour les petites entreprises investit 1 million de dollars comme catalyseur clé d’une croissance économique inclusive dans la région. Tweet ça

Alliance des entreprises noires de la région métropolitaine de Détroit



Investir en actions est un moyen important de constituer un patrimoine au fil du temps et de générer les rendements nécessaires à la retraite. Alors que plus de la moitié des Américains blancs possèdent des actions, ce chiffre tombe à environ un tiers pour les familles noires, selon les données du Réserve fédérale. Ce programme vise à améliorer la confiance en matière d’investissement et la participation des propriétaires de petites entreprises, de leurs employés et des entrepreneurs de la région métropolitaine de Détroit en tant que catalyseur clé d’une croissance économique inclusive dans la région.

« Nous sommes fiers d’approfondir notre investissement dans la communauté métropolitaine de Détroit grâce à ce programme innovant », a déclaré Trevor Rozier-Byrd, PDG de Stackwell Capital. « Les entreprises appartenant à des Noirs sont un moteur de croissance pour l’économie et la communauté, mais elles continuent d’être confrontées à des difficultés pour accéder au financement et aux opportunités de croissance. Pour beaucoup, le manque de capitaux commerciaux conduit à une plus grande dépendance aux cartes de crédit et aux fonds personnels. , à son tour, a un impact sur le crédit et la capacité d’accéder au capital commercial à l’avenir. Grâce à ce programme, nous espérons mettre fin à ce cycle et permettre à davantage de membres de la communauté des petites entreprises noires de la région métropolitaine de Detroit d’atteindre une plus grande stabilité financière personnelle et professionnelle afin qu’ils peuvent développer durablement leurs entreprises et leur richesse au fil du temps. »

« Le racisme systémique et structurel a créé un écart inégal de richesse raciale dans notre pays », a déclaré Doyen de la charité, président-directeur général du MDBBA. « Le Bureau national de recherche économique a constaté que l’écart de richesse raciale constitue la plus grande des disparités économiques en Amérique. Et la Réserve fédérale a constaté que les ménages blancs détiennent en moyenne huit fois plus de richesse que les ménages noirs, ce chiffre pouvant atteindre 17 fois. pour la population millénaire et la génération Z. Chez MDBBA, notre mission est de relever les défis spécifiques auxquels les propriétaires d’entreprises noirs sont confrontés. Nous nous engageons à leur fournir les outils, les ressources et le plaidoyer nécessaires non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer.

« Nous sommes heureux de soutenir ce programme et de générer un impact positif pour celui de Détroit communauté des petites entreprises », a déclaré Shané Harris, vice-président et responsable de la responsabilité sociale chez Prudential Financial, et président de la Prudential Foundation. « Les petites entreprises sont le cœur de nos communautés, et ce programme s’aligne sur notre engagement à élargir l’accès à la richesse. construire des sentiers pour la communauté de la région métropolitaine de Détroit et pour toutes nos parties prenantes.

Comment s’inscrire

Les candidatures au programme sont disponibles via Formulaire de candidature MDBBA. La participation au MDBBA est ouverte à toutes les races et ethnies, et tous les membres existants et nouveaux sont éligibles pour postuler au nouveau programme d’investissement dans les petites entreprises. La date limite de candidature est 17 novembre2023.

À propos de la Metro-Detroit Black Business Alliance

La Metro-Detroit Black Business Alliance est un éminent défenseur des entreprises appartenant à des Noirs dans le Détroit Zone métropolitaine. La mission de la Metro-Detroit Black Business Alliance est d’aider à combler l’écart de richesse raciale en développant des programmes et en plaidant pour des politiques qui aboutissent à des entreprises noires rentables et durables, connectées aux opportunités économiques publiques et privées tout en établissant des relations de confiance.

À propos de Stackwell

Stackwell Capital, Inc. est une société fintech leader qui a créé une plateforme d’investissement numérique pour la communauté noire. Ayant pour mission d’éliminer l’écart de richesse raciale en Amérique, Stackwell fournit les outils d’investissement financier et les conseils nécessaires pour aider à créer une richesse durable, l’équité et l’égalité des chances. Stackwell a développé un écosystème unique de partenaires stratégiques dans les services financiers, l’enseignement supérieur et le sport professionnel, et a créé un programme d’ambassadeurs étudiants-athlètes NIL en constante évolution. Stackwell était membre des programmes d’accélération 2022 Financial Solutions Lab et MassChallenge US Early-Stage. Pour plus d’informations, visitez stackwellcapital.com.

Contacts médias :

Alliance des entreprises noires de la région métropolitaine de Détroit

LaToya Henry

313.447.6404

[email protected]

Puits de pile

[email protected]

SOURCE Stackwell