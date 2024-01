Les membres de la coalition révèlent la rivalité « toxique » Abbott-Turnbull qui a détruit deux carrières politiques

Il s’agissait d’une rivalité politique tellement autodestructrice qu’un ministre l’a comparée à une rivalité « attachée à un kamikaze ».

“La lutte Turnbull-Abbott a été très torride, non seulement pour le Parti libéral en interne, mais pour le gouvernement en général pendant des années et des années”, a déclaré l’ancienne ministre de la Coalition, Bridget McKenzie. “Vous saviez que quelque chose d’horrible et de catastrophique allait se produire.”

Dans des interviews pour la série documentaire politique ABC Nemesis, des dizaines d’anciens ministres et députés de la coalition ont parlé de la rivalité toxique entre les géants libéraux Tony Abbott et Malcolm Turnbull, et de la façon dont leur conflit fratricide incessant a paralysé les gouvernements des deux hommes et contribué à détruire les carrières politiques de chacun.

“Ils ne s’aimaient pas”

La rivalité entre Abbott et Turnbull a commencé bien avant qu’ils ne se retrouvent tous les deux dans la salle du parti libéral. Ils étaient attirés par bon nombre des mêmes débats, mais presque toujours dans des camps opposés.

“L’un est allé à Riverview, l’autre est allé en grammaire”, a déclaré l’ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce, faisant référence à deux des écoles privées les plus prestigieuses de Sydney. “Ils sont tous les deux catholiques, mais l’un était de droite de l’Église catholique et l’autre de gauche. Ils ne s’aimaient pas.

“Tony, bien sûr, s’était opposé à moi lors du débat sur la République à la fin des années 90”, explique Turnbull. “Il menait la campagne pour les monarchistes. J’étais président du mouvement républicain australien et je menais la cause du ‘oui’… nous n’avions certainement jamais été amis.”

Une rivalité vieille de plusieurs décennies… Turnbull et Abbott étaient dans des camps différents lors du référendum républicain de 1999.(Newspix: Alan Pryke)

Quelques années après s’être affrontés dans le débat sur la République, Abbott et Turnbull se retrouveraient dans la même équipe que les membres du Parti libéral au Parlement fédéral. Mais leur rivalité ne fera que s’intensifier à mesure que l’ambition pour le poste le plus élevé les opposera une fois de plus.

“Malcolm et Tony se considéraient comme les deux plus grands rivaux du parti pour la direction”, a déclaré Christopher Pyne, ministre libéral de longue date, qui a servi sous les deux hommes. “Et à bien des égards, aucun d’eux ne se contenterait de moins. Et ni l’un ni l’autre n’a jamais essayé de rapprocher l’autre d’une amitié.”

Lors de leur première bagarre dans la salle des fêtes, Abbott a pris la direction du Parti libéral à Turnbull en 2009 alors que le parti était dans l’opposition. Il a remporté ce scrutin par une seule voix. Abbott a mené la Coalition à une victoire écrasante quatre ans plus tard, en nommant Turnbull comme ministre des Communications.

Parti en “un éclair absolu”

Après avoir été écarté par Abbott du poste de chef libéral en 2009, Turnbull allait prendre sa revanche six ans plus tard.

“C’était comme être attachée à un kamikaze pendant cette période de guerre interne”, se souvient Bridget McKenzie.

“J’en étais arrivé au point dans mon esprit où je sentais que le [Abbott] Le gouvernement était littéralement si mauvais et si dysfonctionnel que j’avais le devoir de relever ce défi », déclare Turnbull.

Le défi est survenu lors d’une réunion dans la salle des fêtes le 14 septembre 2015. Seul le quatrième chef libéral à faire passer le parti de l’opposition au gouvernement, Abbott – le 28e premier ministre du pays – a été rejeté par ses collègues à peine deux ans au sommet. emploi.

Tandis que Turnbull, le challenger retenu, se dirigeait vers la salle du parti, son adversaire vaincu s’éloignait de la table des dirigeants et trouvait un siège à côté de la libérale du Queensland, Karen Andrews.

Turnbull a destitué Abbott pour revendiquer le poste de Premier ministre, puis l’a envoyé à l’arrière-ban.(PAA : Sam Mooy / Lukas Coch)

“Il y avait quelqu’un assis à côté de moi qui avait été Premier ministre, et tout a disparu en un éclair”, explique Andrews. “C’est à ce moment-là que j’ai vraiment bien compris à quel point la politique était brutale. Je suis retourné à mon bureau et, pour être honnête, je me suis senti malade de la façon dont il avait été traité.”

Contrairement à Abbott, Turnbull refusa de faire entrer son grand rival dans son cabinet.

“La raison pour laquelle je ne l’ai pas fait était parce qu’on ne pouvait tout simplement pas faire confiance à Abbott”, explique Turnbull. “Je veux dire, c’est un type qui a fui de son propre cabinet. Je connaissais suffisamment Abbott pour savoir à quoi il ressemblait, et s’il était à l’intérieur de la pièce, il ferait beaucoup plus de dégâts.”

Un chèque d’aide sociale malvenu

Quelques semaines seulement après la disparition politique d’Abbott, l’homme qui l’a démoli a décidé de faire une demande d’aide sociale.

“J’ai très bien compris à quel point Abbott serait dévasté après avoir perdu la direction, alors j’ai contacté Abbott pour voir comment il allait. Il n’a pas apprécié mes demandes”, dit Turnbull, en faisant une pause. “Tony était très en colère contre moi… il m’a dit d’aller me faire foutre à plusieurs reprises… la plupart du vocabulaire commençait par F”, pince l’ancien Premier ministre.

“Tony a dit, à plusieurs reprises, que si je ne faisais pas ce qu’il m’a demandé, il serait très difficile.”

Et Abbott s’est révélé très difficile, en particulier sur l’une des vulnérabilités politiques de Turnbull – la politique climatique et énergétique. La Garantie nationale d’énergie (NEG) était l’une des politiques phares de Turnbull, conçue pour mettre fin aux guerres climatiques qui paralysaient la Coalition depuis des années.

Chargement…

“Nous avons élaboré une politique conçue par des experts et soutenue par les entreprises”, a déclaré Josh Frydenberg, alors ministre de l’Environnement. “Nous cherchions à atteindre simultanément un triple objectif : des prix de l’électricité plus bas, un réseau plus stable et une empreinte carbone plus faible. La Garantie nationale de l’énergie était le moyen par lequel ces trois objectifs pouvaient être atteints.”

‘Une connerie de merde’

« Le 13 août 2018, le comité d’arrière-ban, chargé d’examiner le projet de loi avant qu’il ne soit présenté à l’ensemble du parti, s’est réuni pour examiner le NEG », a déclaré l’ancien député libéral Trent Zimmerman. “Normalement, ces comités d’arrière-ban sont des affaires assez calmes.

“Nous avons regardé qui faisait partie du comité et nous avons pensé qu’il y avait plus de Malcolm Turnbull que de Tony Abbott, alors que pouvons-nous faire?” » déclare Craig Kelly, ancien député libéral et membre du comité. “Et je parlais à Tony, et j’ai dit : ‘Tony, attends… pourquoi ne deviens-tu pas membre ?'”

En quelques heures, Abbott était inscrit. Ce soir-là, il s’est rendu à la réunion sur le NEG. Le Premier ministre était là pour informer le comité et répondre aux questions.

“Malcolm dit : ‘Tony, qu’est-ce que tu fais ici ?'”, dit Kelly. “J’ai dit : ‘Malcolm, Tony a rejoint mon comité cet après-midi.’ Vous auriez dû voir l’expression du visage de Malcolm à ce moment-là. Je pense qu’il n’était pas très content.

Le propre poste de Premier ministre de Turnbull a été renversé par un groupe de députés rebelles dont faisait partie Abbott.(ABC Nouvelles : Harriet Tatham)

“Abbott est arrivé. Il était très belliqueux”, explique Turnbull. “Il a dit que le NEG était une connerie et qu’il était généralement très agressif.”

“Malcolm faisait une présentation sur le NEG et Tony l’a interrompu et lui a dit : ‘Écoutez, ce n’est qu’un charabia de banquier d’affaires'”, se souvient le député libéral Andrew Hastie. “Et cela a provoqué un peu de chahut.”

Selon les personnes présentes dans la salle, Abbott n’a cessé de pimenter le Premier ministre.

“J’expliquais, je répondais à une question”, explique Turnbull.

“Tony n’arrêtait pas de m’interrompre, et j’ai dit : ‘Si seulement vous pouviez me laisser terminer ma réponse’, et il a répondu : ‘Si seulement vous me laissiez terminer mon mandat de Premier ministre.’ Alors oui, la politique est personnelle. »

Pour Turnbull à cette époque, c’était également terminal. Menée par Abbott et d’autres membres de l’aile droite de la Coalition, la rébellion contre le NEG s’est intensifiée. Alors que Turnbull était contraint de suspendre le projet de loi, ses ennemis internes sentaient le sang.

Regardez le premier épisode de Nemesis ce soir à 20h sur ABC TV et iview.

Onze jours après la réunion du comité d’arrière-ban au cours de laquelle Abbott a qualifié le NEG de « conneries », Turnbull était parti. La salle du parti a voté par 45 voix contre 40 pour renverser la direction. Scott Morrison est devenu le nouveau chef libéral, mettant fin à une décennie de guerre Tony-Malcolm.

“Tony Abbott et Malcolm Turnbull étaient deux taureaux dans le même enclos”, explique l’ancien trésorier Frydenberg. “La profonde inimitié, l’ambition personnelle et la méfiance qui ont caractérisé leurs relations ont finalement déstabilisé leurs deux Premiers ministres.”

“Je pense que la rivalité entre Tony Abbott et Malcolm Turnbull a été la caractéristique déterminante de ces six années”, déclare Pyne. “Et nous n’avons pas réussi collectivement, moi y compris, à trouver une solution à cette rivalité.”

Regardez le premier épisode des docu-séries politiques d’ABC Némésis ce soir à 20h sur ABC TV et iview.

Tony Abbott a refusé d’être interviewé pour la série documentaire.