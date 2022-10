Les membres de Kaiser Permanente ont accès à Ginger et à d’autres dossiers de santé numériques

Les membres de Kaiser Permanente peuvent désormais accéder à Ginger de Headspace Health dans le cadre du portefeuille d’auto-soins numériques de Kaiser, offrant un coaching textuel à la demande sans recommandation.

Les offres de soins de santé mentale et de toxicomanie de Ginger comprendront des coachs de soutien émotionnel disponibles pour tous les membres adultes éligibles de Kaiser via leur smartphone 24h/24 et 7j/7 sans rendez-vous.

« Kaiser Permanente a sélectionné Ginger pour aider à fournir un coaching de soutien émotionnel non clinique et à élargir le continuum d’outils numériques de santé mentale que nous mettons gratuitement à la disposition de tous les membres adultes éligibles », a déclaré le Dr Don Mordecai, psychiatre et responsable national de la santé mentale et du bien-être chez Kaiser. Permanente, a déclaré dans un communiqué.

“L’offre Ginger se situe entre nos offres d’auto-soins et nos soins cliniques, fournissant un soutien textuel personnalisé de coachs Ginger formés à nos membres au moment où ils en ont le plus besoin, à tout moment du jour ou de la nuit.”

Ginger est le dernier ajout aux offres d’auto-soins numériques de Kaiser. En 2020, l’entreprise a ajouté les deux premières applications à son portefeuille : Calmesun outil de méditation pleine conscience, et myStrength, conçu pour améliorer le bien-être des gens et améliorer le sommeil ou l’humeur.

La plateforme d’oncologie numérique Jasper Health et Scripps Research ont annoncé un partenariat à long terme pour faire avancer le corpus de littérature sur l’amélioration de la vie et des résultats des patients atteints de cancer.

La recherche se concentrera sur le rôle des données biométriques dans le cancer et sur la façon dont la navigation et le soutien numériques et humains en matière de soins contre le cancer peuvent affecter la qualité de vie et les résultats longitudinaux des patients.

Les scientifiques du Scripps Research Digital Trials Center appliqueront leur expertise en informatique et en apprentissage automatique pour effectuer des analyses sur des données anonymisées de patients.

“Nous sommes ravis de nous associer à Jasper Health pour approfondir notre compréhension collective de la manière dont la collecte de données multimodales peut contribuer au soutien des patients et à l’amélioration des résultats”, a déclaré Katie Baca-Motes, directrice principale des initiatives stratégiques au Scripps Research Digital Trials Center. une déclaration.

Avec l’aide de Zipline, une entreprise de logistique et de livraison instantanée, les patients d’Intermountain Healthcare peuvent désormais recevoir des livraisons par drone d’ordonnances et de produits médicaux, y compris des médicaments en vente libre, dans la région de Salt Lake Valley.

Le partenariat aidera le système de livraison de Zipline dans l’Utah à se développer, pouvant éventuellement livrer plus d’un million de personnes au cours des cinq prochaines années avec ses avions entièrement électriques et autonomes.

“Ce partenariat nous permet d’atteindre les patients plus rapidement que nous ne l’aurions jamais cru possible, à un moment qui leur convient”, a déclaré Gordon Slade, vice-président associé de la logistique de la chaîne d’approvisionnement chez Intermountain Healthcare, dans un communiqué.

“Combiné à nos services de télésanté comme Connect Care, il est possible de consulter virtuellement un médecin et de se faire livrer les médicaments dont vous avez besoin par Zipline, sans avoir à se rendre dans une clinique ou à l’hôpital.”

Au fil du temps, les entreprises prévoient de s’étendre au-delà de la région de Salt Lake Valley pour desservir d’autres régions de l’Utah.

BeMe Health, une entreprise de santé mentale proposant des offres conçues pour les adolescents, a annoncé le lancement d’un contenu sur mesure pour les adolescents hispanophones.

L’offre vise à aider les adolescents à gérer ou à identifier le stress, à faire face aux facteurs de stress environnementaux, à naviguer dans les transitions de la vie, à améliorer leur humeur, à faire face aux stress de première génération et à célébrer leur culture.

La société a également annoncé un effort de collaboration entre BeMe et la California Health Care Foundation pour fournir un soutien numérique culturellement approprié aux jeunes hispaniques du pays.

“L’application de santé numérique de BeMe offre un accès à des services indispensables, en particulier pour les jeunes Latino/x, qui sont plus susceptibles d’avoir besoin de services de santé mentale et moins susceptibles d’en recevoir. Face à une crise de santé mentale qui s’aggrave, nous nous engageons à en partenariat avec des entreprises comme BeMe pour renforcer la fourniture de ces services vitaux aux jeunes inscrits à Medicaid », a déclaré Ella Schwartz, responsable principale des investissements dans les programmes à la California Health Care Foundation, dans un communiqué.