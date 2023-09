Les membres de Costco ont désormais accès à des visites médicales en ligne à 29 $

New York

CNN

—



Costco propose désormais à ses membres des bilans de santé en ligne pour seulement 29 $.

Le détaillant propose le nouveau service en partenariat avec Sesame, un marché de soins de santé s’adressant directement aux consommateurs qui relie les prestataires médicaux du pays aux consommateurs.

Sesame, dans un communiqué, a déclaré que les membres de Costco peuvent, à compter de lundi, réserver des visites de soins de santé directement via leurs adhésions dans les 50 États.

La société basée à New York a déclaré que sa plateforme n’accepte pas l’assurance maladie car elle s’adresse principalement aux Américains non assurés et à ceux bénéficiant de régimes à franchise élevée qui préfèrent payer en espèces leurs soins de santé. Il a déclaré que son modèle permettait de maintenir les prix des services à un niveau bas pour ses utilisateurs.

Le les services répertoriés sur la page d’accueil de Costco Pharmacy, comprennent des visites virtuelles de soins primaires pour 29 $, des examens de santé (un panel de laboratoire standard et une consultation virtuelle de suivi avec un fournisseur) pour seulement 72 $ et des visites de santé mentale en ligne pour 79 $.

«La marque Costco est connue pour sa qualité, son excellent rapport qualité-prix et ses prix bas», a déclaré David Goldhill, co-fondateur et PDG de Sesame, dans un communiqué. « En matière de soins de santé, Sesame offre également une haute qualité et un excellent rapport qualité-prix, ainsi qu’un prix bas qui sera apprécié par les membres de Costco lorsqu’il s’agit de leurs propres soins. »

Costco fait partie des nombreux détaillants qui fournissent directement des soins de santé aux clients, car la demande de l’accès aux soins d’urgence en dehors du cadre hospitalier traditionnel est en plein essor.

Amazoneen août, a annoncé que sa clinique virtuelle était désormais également disponible dans tout le pays. Clinique Amazone lancé en novembre dernier, offrant un accès 24h/24 et 7j/7 à des prestataires de soins de santé tiers directement sur le site Web et l’application mobile d’Amazon.

Les clients d’Amazon, via la clinique, peuvent accéder à un traitement de télésanté pour des dizaines de pathologies courantes, telles que la conjonctivite, les infections des voies urinaires et la perte de cheveux, a indiqué le détaillant.

D’autres détaillants, notamment CVS de Walgreens à Walmart, ont pris des mesures similaires.