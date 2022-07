Les membres conservateurs soutiennent le net zéro et ne sont pas impressionnés par les réductions d’impôts, selon un sondage

Les membres conservateurs de base soutiennent généralement les ambitions climatiques zéro net du gouvernement et seule une minorité pense que les impôts et les dépenses publiques devraient être réduits, selon un sondage.

Les résultats, du sondeur Opinium, sont apparemment en contradiction avec la sagesse reçue parmi la plupart des candidats à la direction des conservateurs – qui se sont affrontés pour offrir des réductions accrocheuses de la taille de l’État.

Certains candidats ont émis des doutes quant à savoir si le Royaume-Uni devrait s’en tenir à son engagement net zéro présenté par Theresa May et respecté par Boris Johnson.

La candidate extérieure Kemi Badenoch a qualifié cette semaine le net zéro de “désarmement économique unilatéral”, Suella Braverman s’y étant également ouvertement opposée.

Mais c’est sur la fiscalité que tous les candidats ont déployé leurs positions politiques les plus accrocheuses.

La plupart des candidats ont également déclaré qu’ils réduiraient les impôts et les dépenses, Nadhim Zahawi déclarant qu’il réduirait le taux de base de l’impôt sur le revenu de 2% et imposerait de fortes réductions de 20% à tous les départements, en plus de l’austérité existante.

Sajid Javid a déclaré qu’il réduirait l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, et inverserait une hausse de l’assurance nationale – tandis que Jeremy Hunt s’est concentré sur des réductions immédiates de l’impôt sur les sociétés.

Tous les candidats ont déclaré qu’ils finiraient par réduire les impôts, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur le moment de le faire.

Mais une enquête menée par Opinium auprès des membres conservateurs a révélé que seulement 29 % des membres conservateurs veulent moins d’impôts ou de dépenses, 20 % disant qu’ils en veulent plus. 38% disent que l’équilibre devrait rester tel qu’il est actuellement.

Et 37% des membres conservateurs pensent que le gouvernement britannique “réagit de manière excessive” à l’action climatique, 22% affirmant qu’il sous-estime et 30% affirmant qu’il met en place une politique correcte.

Selon les objectifs climatiques du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne ne devrait pas émettre plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en absorbe d’ici 2050 – la contribution du Royaume-Uni à la prévention d’un changement climatique catastrophique.

De tous les candidats, Tom Tugendhat et Jeremy Hunt seraient plus favorables au respect par le Royaume-Uni de ses engagements climatiques.

Les huit candidats pour le prochain chef conservateur seront réduits à deux derniers par les députés conservateurs en éliminant ceux qui ont le moins de soutien lors des tours de scrutin. La dernière paire sera proposée aux membres du parti sur la base d’un membre, un vote.