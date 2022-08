Les membres conservateurs préfèrent Boris Johnson à Liz Truss et Rishi Sunak, selon un sondage

Une grande majorité des membres du Parti conservateur préfèrent toujours Boris Johnson à Rishi Sunak ou Liz Truss, selon un nouveau sondage.

Le dernier sondage Opinium montre que Truss a une bonne avance sur Sunak dans la course à la direction des conservateurs, devant 61% à 39% parmi les membres conservateurs.

Mais le sondage montre des signes de regret face à la disparition politique du Premier ministre suite au scandale du Partygate, et un manque apparent d’enthousiasme pour l’un ou l’autre de ses successeurs potentiels.

Dans un face à face entre Johnson et Truss, 63% des membres conservateurs opteraient pour le Premier ministre intérimaire, contre 22% pour le ministre des Affaires étrangères.

Les résultats étaient encore plus frappants dans un concours Johnson contre Sunak. Quelque 68% des membres conservateurs préfèrent le Premier ministre à l’ancien chancelier.

Un sondage Savanta ComRes séparé pour L’indépendant a également trouvé des preuves de « nostalgie de Johnson » parmi les électeurs conservateurs de 2019.

Si le Premier ministre intérimaire se présentait comme candidat, 46% des électeurs conservateurs préféreraient qu’il gagne, contre seulement 24% pour Mme Truss et 16% pour M. Sunak.

En ce qui concerne la course à la direction, Mme Truss est le choix privilégié en tant que prochain Premier ministre parmi 49% des électeurs conservateurs, contre M. Sunak avec seulement 25% dans le sondage Savanta.

Sunak a juré de continuer à se battre malgré son statut d’outsider, son équipe affirmant qu’il “fait des progrès” pour gagner les électeurs indécis.

Une source de la campagne Sunak : « Cela allait toujours être une course serrée et Rishi travaille dur pour gagner chaque vote. Il y a à peine une semaine environ, un autre sondage avait creusé l’écart et Rishi convertit clairement les électeurs indécis.

Cela survient alors que Boris Johnson aurait prévu un possible retour en tant que Premier ministre si son successeur implose.

La Miroir du dimanche cite un “initié de Westminster” affirmant que le chef conservateur par intérim est déterminé à organiser un retour au n ° 10 à l’avenir.

Et une source du parti conservateur a déclaré que les appels à une résurgence de Johnson “pourraient bien s’intensifier si les choses tournent mal pour Liz – vous faites penser aux gens” Aurait-il été pire? “”.

Rejetant la spéculation, Jacob Rees-Mogg a minimisé les chances que M. Johnson revienne un jour au poste de Premier ministre comme étant irréalistes.

“Personne n’est revenu après avoir perdu la direction d’un parti depuis Gladstone, et je ne pense tout simplement pas que, dans la politique moderne, la chance de revenir soit réaliste”, a-t-il déclaré à GB News.

Le ministre des opportunités du Brexit a ajouté: “Beaucoup de gens pensent qu’ils vont être rappelés par une nation reconnaissante, c’est pourquoi Harold MacMillan a attendu 20 ans avant d’accepter sa pairie. La vie n’est tout simplement pas comme ça.