Les membres Amazon Prime bénéficient de ces 24 jeux gratuits en novembre

Amazon a dévoilé le prochain lot de jeux PC gratuits qui seront disponibles via son service Prime Gaming, et en novembre, les abonnés peuvent s’attendre à 24 jeux au total.

Pour rappel, une fois que vous avez réclamé les jeux gratuits de Prime Gaming, ils vous appartiennent pour toujours, même si votre abonnement expire. Si vous n’êtes pas membre, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime pendant seulement un mois pour profiter de l’abonnement et gagner de superbes cadeaux.

Disponibles dès maintenant, les abonnés peuvent ajouter Marvel’s Guardians of the Galaxy et Mafia : Definitive Edition à leur bibliothèque de jeux. Les Gardiens de la Galaxie n’est pas seulement une aventure amusante avec une équipe de marginaux ; c’est également l’un des plus beaux jeux Marvel actuellement disponibles et raconte une histoire fantastique en cours de route. Mafia: Definitive Edition est également un beau jeu, et même si une partie de son gameplay peut sembler démodée, il s’agit toujours d’une aventure amusante en monde ouvert qui suit l’ascension et la chute de la famille criminelle Salieri dans les années 1930.

La semaine prochaine, la sélection s’élargira avec plusieurs autres jeux, comme le simulateur de marche steampunk Close to the Sun, Bang Bang Racing et Duck Paradox. Le point culminant ici est Dishonored : Definitive Edition, le jeu d’action furtif d’Arkane acclamé par la critique qui vous permet de combiner un système de combat flexible et des gadgets avec une magie puissante pour vous aider à assassiner vos cibles. À partir du 21 novembre, Super Meat Boy, Max : The Curse of Brotherhood et Overcooked : Gourmet Edition seront disponibles.

Cinq autres jeux seront disponibles à partir du 27 novembre. Elite Dangerous est idéal pour tous ceux qui cherchent à explorer le cosmos tout en gravissant les échelons, Shogun Showdown est un jeu d’action au tour par tour avec des éléments de construction de deck, et Jurassic World Evolution le sera. laissez-vous gérer votre propre parc à thème de dinosaures. N’oubliez pas que vos scientifiques étaient tellement préoccupés par la question de savoir s’ils pouvaient créer une abomination génétique qu’ils ne se sont pas demandé s’ils pourraient le faire. devrait je l’ai fait en premier lieu. Sur la chaîne Priem Gaming Luna, 15 jeux seront disponibles en novembre.

Jeux gratuits Prime Gaming pour novembre 2024

1er novembre

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Mafia : édition définitive

7 novembre

Dishonored : édition définitive

Paradoxe du canard

Près du soleil

Voitures Disney Pixar

Bang Bang Course

Oiseau-serpent terminé

14 novembre

Mme Holmes : le cas des hommes dansants

Gouffre : La Faille

Maison du Golf 2

Tomb Raider : Anniversaire

Lame des Ténèbres

21 novembre

Max : La malédiction de la fraternité

Trop cuit : édition gourmande

Gloomy Tales : billet aller simple

Super garçon de viande

Cicatrices de lune

ÉMEUTE : Troubles civils

27 novembre

Élite dangereuse

Sir Whoopass : Mort immortelle

Évolution du monde jurassique

Dossiers mystères : l’héritage de Dalimar

Affrontement du Shogun

Les abonnés Prime pourront également accéder aux jeux suivants en novembre via la chaîne Prime Gaming Luna :