Les membres ABATE roulent à Spring Valley Toy Run – Shaw Local

Open Roads ABATE a participé au Spring Valley Toy Run le dimanche 2 octobre. Le trajet était parrainé par Blue Collar Bikes à Spring Valley.

Les participants ont fait don d’un jouet ou de 10 $ et ont profité d’une balade à vélo accompagnée de 30 miles à travers trois comtés de LaSalle, Putnam et Bureau, convergeant vers le Spring Valley Boat Club pour de la nourriture, de la musique et des prix de tombola.