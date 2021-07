Les mélomanes prêts à perdre 8,3 milliards de livres sterling sur les divertissements en direct après avoir manqué des actes pendant la pandémie, révèle une enquête

La nation devrait dépenser 8,3 milliards de livres sterling en divertissements en direct pour assister à des actes très manqués, selon une étude.

Un sondage mené auprès de 2 000 adultes a révélé que 53% prévoyaient d’assister à un événement en direct cet été, dépensant en moyenne 297 £ par personne.

Mr Motivator a créé une routine d’échauffement avant les concerts Crédit : Oliver Dixon

Sur la population adulte britannique de 52,7 millions de personnes, le chiffre énorme de milliards sera un énorme coup de pouce pour l’industrie du spectacle vivant.

Selon les recherches de Barclaycard Entertainment, les Britanniques disent également qu’ils seraient prêts à parcourir près de 84 miles pour assister à leur événement en direct préféré, l’équivalent de 3,2 milliards de miles accumulés à travers le Royaume-Uni.

En fait, les amateurs d’événements sont si désireux de raviver leur amour du live que près d’un sur cinq (19 pour cent) parcourrait plus de 100 milles pour assister à leurs actes préférés.

Le fan moyen de divertissement en direct a déjà acheté des billets pour cinq événements avec près de trois sur 10 (27%) achetant des billets pour des actes préférés qu’ils ont vus auparavant, car ils les ont tellement manqués pendant le verrouillage.

Un cinquième (20%) envisage même des événements auxquels ils n’iraient pas habituellement parce qu’ils sont tellement excités de revenir devant une scène et 16% visent à voir de nouveaux artistes qu’ils ont découverts en ligne pendant la pandémie.

Daniel Mathieson, responsable du sponsoring chez Barclaycard, a déclaré : « Nous l’avons toujours soupçonné, mais il est clair que nous sommes une nation d’amateurs de divertissement en direct et dans cet esprit, nous sommes ravis de voir à quel point les Britanniques sont déterminés à rattraper le temps perdu.

LES GIG-GOERS DES AFFLICTIONS SONT INQUIÉTÉS POUR CET ÉTÉ : Chant de gorge – une affliction résultant de chanter et de crier trop fort (12 pour cent) Oreille de file d’attente – une affliction de forcer pour entendre un ami parler dans la file d’attente (11 %) Épaule estivale – douleur à l’épaule due au fait de lever les mains pour écouter de la musique en direct ou d’avoir un ami assis sur vos épaules (neuf pour cent) Coma carb – une fatigue due à un régime composé principalement de glucides (neuf pour cent) Genou Welly – une douleur au genou causée par des chaussures conçues pour le confort par rapport à l’imperméabilité (neuf pour cent) Front de festival – une affection cutanée due à la déshydratation (sept pour cent) Carnaval Core – une affliction à l’abdomen de tenter des mouvements de danse au-delà de vos capacités (sept pour cent) Coude de tente – de suspendre votre corps à vous habiller horizontalement dans une tente (six pour cent)

« Il va sans dire que cette année a été incroyablement difficile pour l’industrie et ceux qui aiment la soutenir.

« Nous voulons aider les gens à célébrer leur » amour de la vie « . Nous offrons donc un certain nombre d’avantages, tels que des réductions sur la nourriture et les boissons lors des festivals cet été, ainsi que l’accès à des préventes exclusives et des réductions sur les billets dans le reste de l’année. »

Malgré cette excitation à savourer des actes en direct dans la vraie vie, 45% des Britanniques amoureux des événements se sentent à court d’entraînement après plus d’un an d’annulations de concerts, de festivals et de théâtre.

Près de la moitié (49 %) craignent d’avoir oublié ce que cela fait d’être dans une grande foule, un peu moins d’un tiers (32 %) craignent d’avoir perdu leur rythme et de ne plus pouvoir danser et 28 % ne se souviennent pas comment monter une tente.

Les concerts (23 pour cent) et les festivals (19 pour cent) sont les endroits où les Britanniques aimant vivre se sentent le plus hors de pratique après 12 mois sans fléchir leurs muscles musicaux.

En fait, quatre personnes sur dix (42 %) craignent d’être exposées à un certain nombre de nouvelles maladies du festival inventées par Barclaycard Entertainment.

Plus d’un sur 10 (12 %) craint de succomber au « chant de gorge », un trouble de la mâchoire et de la bouche provoqué par le chant et les cris, et un peu moins d’un dixième se préparent pour le « genou en bonne santé » alors qu’ils avancent péniblement dans le infâmes champs boueux du Royaume-Uni.

D’autres affections incluent le « front de festival » causé par la déshydratation et le « coude de tente » – qui affecte ceux qui essaient de s’habiller horizontalement dans une tente trop petite.

Pour aider les Britanniques à se détendre et à se préparer pour des spectacles en direct, Barclaycard s’est associé à M. Motivator pour créer une routine d’échauffement pour ceux qui ne pratiquent pas.

Les mouvements sont conçus pour aider les corps à se remettre à « l’exercice » de divertissement en direct et à protéger contre les douleurs sur place.

M. Motivator a déclaré: «L’atmosphère des festivals et le son des spectacles en direct sont excellents pour l’âme et libèrent ces hormones heureuses qui offrent tant d’avantages merveilleux, tels que la réduction des niveaux de stress et l’amélioration de votre humeur générale.

« Un esprit heureux, un corps en forme et une vie heureuse à l’unisson sont ce que nous devrions tous rechercher.

« Pendant des années, j’ai effectué des séances d’entraînement sur scène à travers le Royaume-Uni pour aider les gens à entrer dans l’esprit du festival, mais cette année est différente et nous devons nous préparer avant même d’aller sur le terrain.

« J’espère que cet entraînement préparera les gens pour l’été et un déluge de performances live incroyables. »