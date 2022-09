Les mélodrames IVT reviennent à la Sandwich Fair – Shaw Local

SANDWICH – L’Indian Valley Theatre présentera les mélodrames “Run to the Roundhouse, Nellie” et “Showtime on the Showboat” lors de la Sandwich Fair en septembre.

La foire se déroule du 7 au 11 septembre au parc des expositions, 1401 Suydam Road à Sandwich.

Les performances auront lieu dans la tente IVT au point 262 près de la porte trois.

“Run to the Roundhouse, Nellie”, réalisé par Jim Steadman, raconte l’histoire de Harriett et Nellie alors qu’ils tentent de maintenir leur chemin de fer par eux-mêmes après la mort du mari de Harriett, HO Gauge, mais la mine d’or s’est tarie et ils sont perdre la bataille.

Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’il y a de l’or noir sur les terres de Sterling qui pourrait redonner vie à Glory Gulch et sauver le chemin de fer. Malheureusement, Sterling ne le sait pas non plus.

La distribution comprend Karen Leifheit d’Ottawa, Jacob Roller de Millington, Savannah Komes de Waterman et Lucas et Jessica Sus de Gênes.

“Showtime on the Showboat”, réalisé par Linda Whaley, raconte l’histoire du capitaine Lucy essayant d’ouvrir une nouvelle saison théâtrale sur le River Queen Showboat. Elle doit non seulement gagner suffisamment d’argent pour payer son équipage et ses artistes, mais doit également effectuer un paiement sur le Showboat. Le comédien maléfique Rufus Bilge est en colère de ne pas avoir été choisi comme Roméo et, avec sa complice Sadie Larue, complote pour saboter la série et prendre le contrôle du Showboat.

Le casting comprend Michele Wade et Gregory Peterson d’Earlville, Josh Hane de Hinckley, Sarah Safranek de Sheridan, Mace Jendruczek de Sugar Grove, Christine Roe de Plano, Matt Savage, Alexandra Savage et Sophia Bode de Sandwich et Charlotte Wheatley de Maple Park.

Les représentations de “Run to the Roundhouse, Nellie” auront lieu à 18h et 20h les 7 et 9 septembre; 14 h et 18 h 10 sept.; et 14 h le 11 septembre.

Les représentations de « Showtime on the Showboat » auront lieu à 18 h et 20 h le 8 septembre ; midi, 16 h et 20 h 10 sept.; et midi et 16 h le 11 septembre.

Les billets coûtent 4 $ par personne ou 10 $ par famille. Les billets doivent être payés en espèces ou par chèque pour chaque spectacle.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@indianvalleytheatre.com ou envoyez un message à la page Facebook de l’Indian Valley Theatre.