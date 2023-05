Les meilleurs utilisateurs de Twitter publient moins depuis l’acquisition de Musk, selon Pew

Les utilisateurs expérimentés de Twitter continuent d’accéder à l’application, mais ils sont moins nombreux à y poster depuis l’acquisition d’Elon Musk à la fin de l’année dernière, selon un enquête du Pew Research Center.

« La nouvelle analyse du Centre sur le comportement réel sur le site révèle que les utilisateurs les plus actifs avant l’acquisition de Musk – définis comme les 20 % supérieurs en termes de volume de tweets – ont connu une baisse notable des publications dans les mois qui ont suivi », ont écrit mercredi les auteurs de l’enquête. « Le nombre moyen de tweets de ces utilisateurs par mois a diminué d’environ 25 % suite à l’acquisition. »

En outre, environ six adultes américains sur dix qui ont utilisé Twitter au cours de l’année écoulée ont déclaré avoir récemment interrompu le service, et un quart du groupe a indiqué qu’il n’utiliserait pas Twitter dans un an, selon l’enquête.

Les nouvelles données soulignent les défis auxquels est confrontée la nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, qui remplacera Musk. Elle reprendra le service de médias sociaux en difficulté, qui a perdu un certain nombre d’annonceurs au cours des derniers mois, craignant que des contenus racistes et inappropriés ne se soient multipliés depuis la prise de contrôle de Musk.

Yaccarino, qui a récemment démissionné de son poste de chef de la publicité mondiale de NBCUniversal, devra réparer les relations avec les annonceurs de Twitter et maîtriser la modération du contenu. Musk a réduit les effectifs de l’entreprise d’environ 80% à environ 1 500 employés, se débarrassant de certaines personnes qu’il aurait dû garder, a-t-il reconnu dans une interview à CNBC mardi.

« Les temps désespérés appellent des mesures désespérées », a déclaré Musk. « Il ne fait donc aucun doute que certaines des personnes qui ont été relâchées n’auraient probablement pas dû être relâchées. »

L’enquête Pew a également montré que la plupart du contenu de Twitter est produit par un petit groupe d’utilisateurs expérimentés.

« Depuis l’acquisition de Musk, 20% des adultes américains sur le site ont produit 98% de tous les tweets de ce groupe », indique l’enquête.

À la demande de commentaires, Twitter a répondu avec son emoji caca désormais habituel.

