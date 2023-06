Les meilleurs tweets et mèmes du match 2 gagnent

Le Miami Heat était brûlant au-delà de l’arc et a égalé la finale de la NBA 1-1 avec une victoire impressionnante à Denver.

La victoire confortable des Denver Nuggets dans le premier match a fait que beaucoup de gens ont annulé le Miami Heat, 8 têtes de série. Eh bien, maintenant nous avons nous-mêmes une série. Le Heat a survécu à Denver, 111-108, dans le match 2 grâce à une performance collective impressionnante de la distribution de soutien.

Nikola Jokic a réussi avec la défense du Heat et a marqué 41 points, mais cela n’a pas suffi à surmonter le tir à 3 points de Miami. Les Heat étaient 17 sur 35 à longue distance, menés par Gabe Vincent (4 sur 6) et Max Strus (4 sur 10).

Jusqu’à présent, les Heat ont été les outsiders décousus de toutes les séries. La puissante offensive des Nuggets dépasse Miami à tous les niveaux sur le papier. Mais le jeu ne se joue pas sur papier, et les Heat se sont révélés capables de performances de tir emphatiques lors de cette course.

Naturellement, NBA Twitter était en effervescence après la victoire courageuse du Heat.

J’adore la façon dont Miami a donné à Jokic le milieu de la peinture et a arrêté tout le reste. Cela et faire près de la moitié de leurs 3 était une excellente formule pour un W – Rob Phillips (@robphillips3) 5 juin 2023

La série se déplacera maintenant à Miami pour le match 3 et le Heat – le Miami Heat n ° 8, 44 victoires, mauvais tir en saison régulière – a l’avantage du terrain. Jimmy Butler continue de lutter à la suite de la blessure à la cheville qu’il a subie au deuxième tour contre les Knicks, mais cela n’a pas d’importance avec le casting de soutien qui éteint les lumières comme ça. Duncan Robinson était sorti de la rotation il y a un mois !

Butler est sorti 7 sur 19 du terrain, Caleb Martin était malade et limité, le Heat n’avait pas de centre assez grand pour déranger Jokic, et rien de tout cela n’avait d’importance.

Erik Spoelstra recevra à juste titre beaucoup de crédit pour sa créativité et sa capacité d’adaptation en marge.

Pendant ce temps, les Nuggets espèrent que le Heat sera un peu plus frais à Miami.

Malgré le Heat faisant tous les 3, Jamal Murray a eu une chance d’égaliser le match sur la possession finale. Les Nuggets ont été en tête pendant de longues périodes de ce match et Denver est toujours le grand favori pour avancer dans cette série.

Mais, les Celtics étaient aussi favoris à un moment donné. Les Knicks aussi. Et les Bucks. Cela ne met pas vraiment en phase cette équipe Heat et il est probablement temps d’accepter que Miami ne suivra pas toujours le chemin de la logique. Qu’il s’agisse d’un excellent coaching, de cette mystique « Heat Culture » ou simplement d’un bon seau à l’ancienne, les Heat sont plus que capables de faire de cette série une compétition compétitive.