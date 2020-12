Ça commence à ressembler beaucoup au temps des pulls, des chapeaux et des écharpes, n’est-ce pas? Même si nous ne pourrons peut-être pas aller dans tous les endroits que nous aimerions cet hiver, rien ne nous empêche de mettre à jour nos garde-robes d’hiver.

Le cachemire est l’un des tissus les plus luxueux et les plus chaleureux dans lesquels investir pour l’hiver. Non seulement ils nous aident à nous garder au chaud, mais ils sont également très tendance pour des looks d’hiver élégants.

Comme vous l’avez probablement déjà vu, le cachemire n’est pas le tricot le moins cher. Un bon moyen de ne pas être dupé est d’éviter les prix super bon marché et «trop beaux pour être vrais». Si un vêtement est 100% cachemire, mais annoncé à 20 £, il est probable que la composition du tissu ne soit pas du cachemire véritable.

Les meilleures options de cette catégorie proviennent de John Lewis et Marks and Spencer. La meilleure chose à faire est que tous les tricots de notre collection coûtent moins de 100 £, continuez à lire pour trouver des styles à acheter maintenant.

Meilleurs tricots en cachemire à moins de 100 £

1. Pull côtelé pur cachemire Autograph









Un peu de luxe et à un prix avantageux pour le cachemire.

Ce pull a une coupe légèrement ample, idéal pour toutes les occasions avec un simple col rond et des épaules tombantes pour un confort maximal.

Prix: 79 £, Marks and Spencer – achetez ici maintenant

2. Pull en cachemire à col roulé John Lewis & Partners









Léger mais super chaud et confortable sur la peau grâce à ses longues fibres, ce pull à col roulé vous gardera au chaud les jours les plus froids et possède des manches froncées élégantes.

Prix: 99,99 £, John Lewis – acheter ici maintenant

3. Écharpe en tricot côtelé en cachemire









Indispensable à toute garde-robe hivernale, pour les journées très froides, cette écharpe en cachemire côtelée est l’accent parfait pour compléter n’importe quelle tenue.

L’écharpe est disponible dans plus de cinq options de couleurs.

Prix: £ 85, Histoires – achetez ici maintenant

4. Pull FatFace Callie en cachemire









Le pull Callier Cashmere de FatFace a un imprimé subtilement amusant avec des détails tachetés, le pull coupe décontractée est 100% cachemire et dispose de deux poches avant – les poches fonctionnelles sont toujours un gagnant-gagnant.

Prix: £ 89, Prochain – achetez ici maintenant

5. Cachemire à manches courtes









Pour les occasions un peu plus habillées, ce haut en tricot à manches courtes est un excellent choix pour la journée et les soirées décontractées.

Il a une coupe régulière et une finition en deux tons complémentaires.

Prix: 99 £, COS – achetez ici maintenant

6. Pull en tricot de cachemire fin à col bateau









Confortable sans compromis sur le style sans effort.

Ce pull à col bateau sera un excellent ajout à toute garde-robe d’hiver, habillez-vous avec des accessoires pour des looks chics de jour comme de nuit.

Prix: 98 £, La Redoute – achetez ici maintenant

7. Cardigan classique à col rond en cachemire pour femmes









Confectionné en pur cachemire et doté d’une taille profilée, ce cardigan confortable de Lands ‘End est idéal pour un peu de luxe au quotidien.

Utilisez le code: W34T pour profiter de prix réduits.

Prix: À partir de: 75 £, Lands End – achetez ici maintenant

8. Col ras du cou Jigsaw Cloud Cashmere









Indispensable de la saison pour la garde-robe, le pull à col rond de Jigsaw est fait de cachemire mongol entièrement traçable.

Les poignets sont côtelés et la coupe est semi-ajustée pour un confort durable.

Prix: £ 98, Harvey Nichols – achetez ici maintenant

9. Pull en cachemire Zara









Ce pull 100% cachemire de Zara se pare de manches longues décontractées et d’un col arrondi.

Prix: 99,99 £, Zara – achetez ici maintenant

10. Uniqlo Women + J Pull à col roulé en cachemire en tricot 3D sans couture









La gamme + J 3D d’Uniqlo est fabriquée à partir d’un seul fil, utilisant une technique de tricotage 3D unique et innovante. Cette méthode produit un vêtement sans couture, avec un drapé inégalé qui épouse toujours le corps.

Il y a de légers détails de couleur sur l’ourlet et les poignets côtelés, ce qui est subtil mais élégant.

Prix: 89,90 £, Uniqlo – achetez ici maintenant

