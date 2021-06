Les meilleurs tireurs juniors indiens participeront à une rencontre en ligne

Les meilleurs tireurs indiens, dont le champion du monde junior Hriday Hazarika et le médaillé d’argent des Jeux olympiques de la jeunesse Shahu Mane, participeront au Championnat international de tir en ligne (IOSC), qui se tiendra les 12 et 13 juin. Le champion asiatique junior Yash Vardhan et national en titre La championne Zeena Khitta participera également à l’événement organisé par l’ancien tireur indien Shimon Sharif.

Plusieurs tireurs indiens ont reçu le feu vert de l’instance dirigeante du sport pour participer à la compétition, a déclaré Sharif. Entre autres, le peloton comprend également trois tireurs olympiques Lucas Kozeinsky (États-Unis), William Shaner (États-Unis) et Martin Strempfl (Autriche).

Selon le format de la compétition, il y aura une qualification de 60 coups samedi et une finale de 24 coups dimanche. Les deux étapes seront diffusées en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube d’indianshooting.com.

Il s’agit de la septième édition du concours en ligne.

