Les meilleurs tireurs indiens à la carabine et au pistolet viseront les championnats du monde et les jeux asiatiques

Plus de 400 meilleurs tireurs à la carabine et au pistolet du pays participeront aux essais de sélection nationale du groupe « A » 5 et 6 du 24 au 30 juin, le dernier événement avant que les sélectionneurs ne choisissent l’équipe pour les prochains championnats du monde et Jeux asiatiques.

Samedi aura principalement un entraînement pré-événement avant que l’action réelle ne commence dimanche, avec jusqu’à six finales alignées dans les catégories senior et junior.

Tous les grands noms du tir indien, dont Rahi Sarnobat, Anjum Moudgil, Manu Bhaker, Rudrankksh Patil, Aishwary Tomar, Divyansh Panwar, Hriday Hazarika, Mehuli Ghosh, Elavenil Valarivan, Esha Singh, Sarabjot Singh, Rhtyhm Sangwan et Divya TS, entre autres, devraient participer à l’événement au champ de tir du Dr Karni Singh.

Les Championnats du monde de Bakou en août auront jusqu’à 48 places de quota pour les Jeux olympiques de 2024.

Après les Jeux asiatiques (du 23 septembre au 8 octobre), les Championnats d’Asie sont également programmés en octobre à Changwon, en Corée, où 24 autres places olympiques seront distribuées.

L’Inde a jusqu’à présent trois places de quota pour les Jeux olympiques de Paris dans son cagnotte grâce à Bhowneesh Mendiratta (piège masculin), Rudrankksh Balasaheb Patil (10m Air Rifle Men) et Swapnil Kusale (50m Rifle 3 Positions Men) remportés aux Championnats du monde qui se sont tenus l’année dernière au Caire.

Un pays peut remporter un maximum de deux places de quota dans chacune des 15 disciplines olympiques de tir. Aux Jeux olympiques de Tokyo, les tireurs indiens avaient remporté un record de 15 places de quota.