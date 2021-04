Orlando City a accueilli les fans à l’Exploria Stadium samedi pour leur match d’ouverture du week-end contre Atlanta United. Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Le week-end d’ouverture de la Major League Soccer 2021 est venu et reparti, et l’excitation pour une nouvelle campagne était palpable dans la ligue. Plusieurs clubs ont accueilli de nouveau les supporters et, bien que les stades ne soient que très peu pleins, voir un semblant de retour à la normale dans le jeu a suscité encore plus d’enthousiasme pour cette année.

Samedi, dans le centre de la Floride, le stade Exploria était à 50% de sa capacité et les 12000 fans d’Orlando City SC présents nous ont rappelé un autre rappel de ce que nous avons manqué au cours des 13 derniers mois sans fans dans les tribunes: les tifos. « Notre chapelle. Nos saints. Notre religion. » Après une année aussi triste et difficile au milieu de la pandémie de coronavirus, la catharsis des fans revenant pour regarder leurs équipes préférées se sentait appropriée.

Plus tard samedi, le groupe de partisans de LAFC, les 3252, a rendu un hommage émouvant à leur vice-président Mauricio « Mo » Fascio, décédé du COVID-19 en mars. Les mots ornent le tifo, « En en cielo haciendo un carnaval, « qui est une chanson que les fans de Black and Gold chantent au Banc of California Stadium, et se traduit par » Dans le ciel en train de faire la fête « .

Les fans de LAFC ont rendu hommage à l’ancien vice-président du groupe de supporters Mo Fascio, décédé du COVID-19 en mars. Kirby Lee-USA TODAY Sports

Dimanche, le club de deuxième année Inter Miami CF n’a disputé que son troisième match devant ses fans lorsqu’il a accueilli le LA Galaxy. Le club que possède David Beckham est tombé face à l’équipe pour laquelle il a passé six saisons à jouer, mais ces 8000 fans présents – y compris le quart-arrière MVP du Super Bowl des Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady – ont montré une partie de la ferveur à laquelle nous pouvons nous attendre à South Beach en 2021. .

Les fans de l’Inter Miami ont eu un tifo et beaucoup de fumée pour afficher leur passion le jour de l’ouverture de leur campagne 2021. Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

« No hay vacuna para esta enfermedad« ( » il n’y a pas de vaccin contre cette maladie « ) est peut-être un peu insensible étant donné que le monde reste aux prises avec une pandémie, mais nous pouvons apprécier le sentiment sous-jacent du dévouement qui accompagne le fait d’être fan de football. Nous sommes tous heureux d’être de retour et d’apprécier le temps, l’énergie et l’argent que ces groupes de supporters consacrent à ces belles œuvres d’art.