Les meilleurs tifos de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de cette saison

Alors que les phases de groupes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa touchent à leur fin, nous n’avons plus qu’un tour de matches à disputer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar le 20 novembre.

Cela signifie qu’il ne reste plus qu’une semaine à regarder les supporters des clubs de toute l’Europe mettre en scène leurs tifos d’avant-match élaborés, leurs bannières et leurs affichages visuels généraux de soutien avant le début des phases à élimination directe des différentes compétitions de l’UEFA au printemps.

Voici un rappel de certaines des créations les plus inventives et les plus percutantes que nous ayons vues en compétition continentale jusqu’à présent au cours de la saison 2022-23.

Rob Casey/Groupe SNS via Getty Images

Les fans du Celtic ont annoncé le retour de leur club en Ligue des champions pour la première fois depuis 2008-09 en dévoilant un grand tifo mettant en scène un “lutin combattant” brandissant une grenade derrière le but du Celtic Park. Ils ont rapidement perdu 3-0 contre les champions en titre. Content de te revoir!

Maja Hitij/Getty Images

Pour célébrer leur première incursion en Europe depuis 2001, les fans de l’Union ont organisé un astucieux tifo sur le thème du vol avant leur match de groupe de la Ligue Europa contre Malmö au Stadion an der alten Forsterei. La légende indique “Attachez-vous, Union joue en Europe !”

Les supporters nantais ont fourni une scène historique pour leur match de Ligue Europa contre l’équipe grecque de l’Olympiakos au stade de la Beaujoire, représentant Anne de Bretagne et ses chevaliers au combat. La bannière comporte également la devise latine de la région Bretagne en France : “La mort avant le déshonneur”.

Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Pyrotechnie, drapeaux et fumée se sont combinés à merveille alors que les ultras du PSG ont créé une incroyable débauche de couleurs et de bruit avant leur match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions contre la Juventus au Parc des Princes.

Ian MacNicol/Getty Images

Rugissant depuis les tribunes, les fans des Rangers ont déployé un redoutable lion rampant rouge et bleu à Ibrox pour marquer leur retour au sommet de l’Europe pour la première fois depuis 2010-11. Peu de temps après, ils ont vu leur équipe se faire battre 7-1 par Liverpool en phase de groupes de la Ligue des champions – un match qui a vu Mohamed Salah sortir du banc pour marquer le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire du tournoi.

Octavio Passos/Getty Images

Les supporters de Benfica ont produit un énorme tifo dans tout le stade avant leur match de phase de groupes contre la Juventus. Des milliers de pancartes rouges ont rempli les terrasses de l’Estadio da Luz avec un message simple indiquant “Nous sommes un”.

Stuart Franklin/Getty Images

Les fans du RB Leipzig ont choisi d’afficher une protestation mesurée et polie contre la refonte proposée par l’UEFA du format de la Ligue des champions lorsque le Real Madrid est arrivé en ville en phase de groupes.

Ben Gal/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images

Une bannière géante en hommage à feu Diego Maradona a été distribuée dans le stade qui porte désormais son nom alors que les fans de Naples se préparaient pour un match de groupe de la Ligue des champions contre l’Ajax. Le message en bas se lit “J’aime Diego 10” en référence au numéro de maillot arboré par la légende argentine pendant son séjour au club.

Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

Ayant acquis une réputation pour leur soutien véhément lors de voyages à l’extérieur, les fans de Francfort se sont regroupés pour créer un véritable mur d’écharpes avant leur match de groupe de la Ligue des champions au stade Tottenham Hotspur.

MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Un simple cri de ralliement de style bande dessinée est apparu dans la Curva Sud à San Siro avant le choc de la phase de groupes de la Ligue des champions de Milan contre Chelsea. Malheureusement, cela n’a pas pu empêcher le Rossoneri de tomber à une défaite 2-0.

Liverpool contre Ajax

Michael Bulder/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

Les fans des Reds ont exploité une couture nostalgique avec une énorme bannière déployée dans le Kop qui présentait des images patchwork du grand héritage européen du club, y compris les multiples trophées qu’ils ont remportés et les joueurs et managers emblématiques qui ont aidé à les collecter.

Marcel ter Bals/Agence BSR/Getty Images

Les fans de Twente ont tout mis en œuvre avec un brillant tifo d’un astronaute brandissant de la bière avant leur match retour de qualification pour la Conference League contre Cukaricki, avec la légende : “De retour, pour voir le football européen revenir dans notre ville.” Cela a certainement fait l’affaire alors que l’équipe néerlandaise a remporté une victoire 4-1 et s’est réservée une place dans la compétition proprement dite.

Tottenham s’est préparé pour son match à domicile en Ligue des champions contre le Sporting avec une énorme image illuminée du blason du club qui a été co-organisée et en partie financée par le rappeur britannique et fan des Spurs AJ Tracey, ainsi que des dons d’autres supporters.

JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

Les supporters du Real Madrid ont déployé une bannière prémonitoire à l’extérieur du Shakhtar pour féliciter Karim Benzema d’avoir remporté le Ballon d’Or 2022. L’attaquant français a dûment reçu la prestigieuse distinction la semaine prochaine.

Marcel ter Bals/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images

Que serait un tour d’horizon des démonstrations de fans européens sans l’apparition du célèbre mur jaune, qui était à nouveau en bonne voix lorsque Dortmund a obtenu sa place dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions après le match nul avec Manchester City.