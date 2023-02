Les meilleurs thermostats intelligents abordables de 2023

Des équipements de sécurité aux ampoules, les appareils intelligents envahissent rapidement nos maisons. Et pour une bonne raison – leur commodité et leurs capacités font que le changement en vaut la peine. Les options pour les systèmes de maison intelligente sont presque sans fin. Et maintenant, il existe même des thermostats intelligents qui peuvent contrôler le chauffage et la climatisation de votre maison.

Alors que de plus en plus de personnes passent aux gadgets pour la maison intelligente, ceux qui ont un budget serré pourraient penser que thermostats intelligents sont hors de portée. Cela commence à changer, cependant. Les prix des thermostats intelligents baissent, et il y en a un certain nombre qui sont en fait assez abordables. Par exemple, le Thermostat intelligent d’Amazon n’est que de 60 $. Il existe également quelques autres options, dont une poignée de moins de 100 $.

Trouver le meilleur thermostat intelligent économique peut être difficile. Vous trouverez ci-dessous les quatre meilleurs thermostats intelligents que nous recommandons pour 130 $ ou moins, y compris les modèles Amazon et Wyze que j’ai mentionnés ci-dessus, ainsi que des produits plus abordables de Nid et Ecobee (certifié remis à neuf).

Chris Monroe/Crumpe Amazon a jeté un coup d’œil aux thermostats intelligents phares haut de gamme de Nest et Ecobee et a emprunté une voie entièrement différente. Au lieu de commencer avec un modèle à 249 $ comme la concurrence, il a présenté son premier thermostat pour seulement 80 dollars. Le thermostat intelligent Amazon est un choix solide. Il a un design simple et moderne, une installation facile et une configuration simple dans l’application Alexa. Étant donné que ce thermostat fonctionne avec l’application Alexa, il s’intègre parfaitement aux haut-parleurs et écrans intelligents compatibles Alexa. Le thermostat ne fonctionne pas avec Google Assistant ou Apple HomeKit, et vous devrez acheter et installer l’adaptateur de fil C d’Amazon si le câblage de votre thermostat n’inclut pas déjà un fil C. Découvrez si votre configuration actuelle est compatible. Il n’inclut pas non plus de capteur de température à distance comme certains des thermostats intelligents les plus chers. Cela dit, cela reste un excellent choix pour un thermostat intelligent de base à un prix avantageux. Lisez notre avis sur le thermostat intelligent Amazon. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Smart Thermostat

Chris Monroe/Crumpe Le thermostat Wyze est un autre thermostat intelligent de moins de 100 $ que nous avons aimé lors des tests, bien que celui-ci comporte quelques mises en garde de plus que l’excellent thermostat intelligent d’Amazon. Disponible pour aussi peu que 61 $, ce modèle est légèrement plus abordable que le modèle Amazon ci-dessus et comprend un adaptateur C-wire avec votre achat. Le thermostat Wyze a également une configuration facile via l’application Wyze – et il fonctionne avec Alexa et Google Assistant (bien qu’il n’y ait pas de support Apple HomeKit). Malheureusement, le matériel lui-même n’est pas aussi bien conçu que celui d’Amazon, et j’ai eu du mal à régler la température sur le thermostat. Cependant, si vous avez déjà un tas de produits Wyze et que vous prévoyez d’utiliser principalement l’application Wyze pour faire des ajustements, cela ne devrait pas être trop un problème. Lisez notre avis sur le thermostat Wyze. Vous recevez des alertes de prix pour Wyze Programmable Smart WiFi Thermostat for Home with App Control, Energy Saving, Easy Installation, Works with Alexa and Google Assistant, Black

Chris Monroe/Crumpe Le thermostat Nest est le thermostat intelligent le plus abordable de Google. Il présente le même design arrondi que les autres thermostats Nest et fonctionne également dans l’application Google Home. Notez cependant que ce modèle n’est pas compatible avec l’ancienne application Nest. Il dispose d’une commande tactile élégante sur le côté droit du thermostat et offre quatre finitions de couleur : neige (blanc), sable (or rose), brouillard (un vert-bleu-gris clair) et charbon de bois (gris foncé). Je souhaite que ce thermostat ait également une commande tactile sur le côté gauche pour les gauchers. Et, comme les autres produits Nest, le thermostat Nest ne prend pas encore en charge la commande vocale Siri via Apple HomeKit (bien que Google le dise lors du lancement de Matter). Si vous avez acheté la gamme de produits Nest Smart Home de Google et que vous souhaitez rester avec Nest (sur Wyze, Amazon ou d’autres modèles de thermostat), il s’agit d’une option solide qui est beaucoup moins chère que les autres thermostats Nest. Lisez notre avis sur le thermostat Nest. Vous recevez des alertes de prix pour Nest Thermostat (2020, Charcoal)

Chris Monroe/Crumpe Comme le thermostat Nest, l’Ecobee3 Lite est le thermostat intelligent le moins cher d’Ecobee. Les nouveaux Ecobee3 Lites se vendent toujours 180 $, mais Ecobee les propose également pour 120 $ certifiés remis à neuf. Si vous êtes vendu sur la plate-forme Ecobee, mais que vous ne voulez pas dépenser près de 200 dollars (ou plus) pour un nouvel Ecobee, envisagez d’opter pour un Ecobee3 Lite remis à neuf certifié. Ils sont disponibles directement auprès du Site Ecobeeet la société affirme que chaque thermostat remis à neuf certifié est “inspecté et entièrement testé pour s’assurer qu’il est dans un état comme neuf”. L’application Ecobee est bien conçue et l’Ecobee3 Lite fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Cela signifie que vous avez beaucoup de flexibilité en ce qui concerne les assistants vocaux et les intégrations de maison intelligente. Lisez notre revue Ecobee3 Lite.

FAQ sur les thermostats intelligents

Quel est le thermostat intelligent le plus fiable ? Étant donné que les performances du thermostat peuvent varier en fonction des différents systèmes CVC, du câblage électrique et d’autres facteurs, je ne peux pas dire avec certitude qu’un modèle particulier est plus fiable qu’un autre. Je peux dire que les quatre thermostats intelligents que je recommande ci-dessus – le thermostat intelligent Amazon, le thermostat intelligent Ecobee avec commande vocale, le Resideo Honeywell Home T9 et le thermostat Nest Learning – ont tous fonctionné de manière fiable lors de mes tests. J’entends par là que chacun de ces thermostats intelligents a constamment ajusté la température, le réglage et le mode comme prévu au cours des jours où je les ai testés. Vérifiez toujours auprès d’un électricien professionnel si vous avez des questions sur la compatibilité de votre système CVC avec un thermostat particulier avant de l’installer.

Les thermostats intelligents en valent-ils vraiment la peine ? Qu’un thermostat intelligent en vaille la peine ou non dépend de la façon dont vous l’utilisez – et de ce que vous entendez exactement par “ça vaut le coup”. Les thermostats intelligents permettent d’utiliser moins d’énergie et d’économiser de l’argent grâce à leurs fonctionnalités avancées, mais vous devez tirer parti de ces fonctionnalités pour en voir les avantages. Des options telles que les modes domicile/absence automatiques basés sur l’emplacement de votre téléphone – ou les capteurs du thermostat et des accessoires à distance qui détectent la proximité – peuvent grandement contribuer à réduire votre facture mensuelle. De plus, si vous prenez le temps d’examiner les rapports sur la consommation d’énergie fournis par les fabricants de thermostats intelligents, vous serez en mesure d’identifier des tendances et d’économiser encore plus d’argent. Mais les thermostats intelligents sont également plus chers que les modèles standard non intelligents. Il faut donc penser à long terme lorsqu’il s’agit d’épargner. Cela peut prendre un an ou plus pour commencer à économiser plus que ce que vous avez dépensé pour un thermostat intelligent, en particulier un modèle à 250 $ comme le Nest Learning Thermostat ou le Ecobee SmartThermostat with Voice Control.

Comment installer un thermostat intelligent ? La façon d’installer un thermostat intelligent peut varier considérablement en fonction de votre système CVC. Embauchez un électricien professionnel pour gérer l’installation ou pour répondre à vos questions avant de tenter l’installation vous-même. Cela dit, tous les thermostats intelligents que j’ai testés suivent un processus étape par étape assez cohérent. Si vous êtes à l’aise avec les travaux électriques de base et que vous savez si votre système est compatible avec le modèle spécifique que vous souhaitez acheter, il s’agit d’un simple processus de bricolage. Consultez mon article sur l’installation du thermostat Nest pour un aperçu de base des étapes, mais n’oubliez pas que cela peut varier en fonction du système que vous avez à la maison.

