Les meilleurs tests auditifs en ligne de 2023

La perte auditive est étonnamment courante, mais la majorité des personnes qui pourraient bénéficier d’un traitement je ne l’ai jamais eu. Selon le National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, moins de 30 % des adultes américains âgés de 70 ans ou plus souffrant de perte auditive ont déjà utilisé une aide auditive. Ce nombre est encore plus faible pour les adultes âgés de 20 à 69 ans – à 16 %.

Alors que la seule façon de diagnostiquer une perte auditive est de consulter un audiologiste pour un examen professionnel, les tests auditifs en ligne sont un moyen simple et Assez précis moyen d’évaluer initialement la situation dans le confort de votre maison.

Il existe quelques types courants de tests auditifs en ligne, y compris un ton pur test, qui évalue dans quelle mesure vous pouvez entendre des sons de différentes fréquences, et un parole dans le bruit test, qui évalue dans quelle mesure vous pouvez entendre les mots parlés au-dessus des bruits de fond. Pour vous aider à déterminer quels tests auditifs à domicile valent la peine d’être effectués, nous avons essayé 20 tests et les avons réduits à nos favoris absolus. Pour de meilleurs résultats, faites le test avec une paire d’écouteurs ou un casque de haute qualité dans la zone la plus calme que vous puissiez trouver. Et pour en savoir plus sur la santé auditive, découvrez les meilleures aides auditives en vente libre que vous pouvez acheter.

Meilleur test auditif global en ligne

L’application de test auditif Mimi est notre premier choix dans l’ensemble, car elle propose plusieurs types de tests, est très facile à utiliser et ne nécessite aucune inscription par e-mail. Les résultats sont plus informatifs que d’autres tests gratuits, et vous pouvez revenir en arrière et y accéder de manière continue (ils sont enregistrés pour vous dans l’application).