Les meilleurs téléviseurs que nous avons vus au CES 2023

S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter sur le CES, c’est d’être une vitrine pour des téléviseurs éblouissants. Le CES 2023 a apporté la marchandise, en introduisant de nombreux téléviseurs intéressants. Cependant, certains ont retenu notre attention plus que d’autres. LG nous a choqués avec un modèle OLED et sans fil, tandis que Samsung a continué d’innover avec son utilisation des MicroLED. Si vous voulez savoir ce que l’année prochaine vous réserve, voici les meilleurs téléviseurs du CES. (Et si vous cherchez gadgets CES étranges et merveilleuxnous les avons aussi.)

LG Signature OLED M

LG



Ce ne serait pas le CES sans un téléviseur LG voyant et la société n’a pas déçu cette année. Bien que la conférence de presse LG ait présenté un téléviseur transparent, c’est dans le Signature M que la véritable magie se produit. Cet énorme OLED M de 97 pouces comprend non seulement tous les éléments d’image haut de gamme que vous souhaitez – Dolby Vision, des niveaux de noir extraordinaires, des couleurs vives – mais il diffuse également des éléments sans fil à partir de vos appareils. Cela implique une connexion sans fil 4K/120Hz à partir d’un boîtier de signalisation pouvant vivre jusqu’à 30 pieds. Battez ça, Bluetooth.

Samsung MicroLED CX

James Martin/Crumpe



Cela peut ressembler à n’importe quel téléviseur moyennement grand, mais il utilise une technologie d’affichage spécifique qui permet de le distinguer. Comme son nom l’indique, le Samsung MicroLED CX utilise des MicroLED au lieu de pixels LCD, et bien que cela ait le potentiel d’une meilleure qualité d’image, il est également avéré horriblement cher. Samsung affirme que ce 76 pouces n’est pas seulement l’écran MicroLED “le plus petit et le plus abordable au monde”, mais qu’il n’a pas non plus besoin d’une installation professionnelle. Cela coûtera probablement toujours autant qu’une voiture, mais si c’est plus proche d’une Ford Focus ou d’une Lotus Elise n’est pas encore annoncé.

LG G3 OLED

LG



Si vous n’êtes pas milliardaire, vous serez peut-être intéressé par ce téléviseur, qui est plus à la portée du reste d’entre nous. Le G3 OLED est, pour la plupart des gens, le véritable produit phare de cette année, et il offre de meilleures images qu’auparavant. Le G3 utilise une combinaison d’un nouveau moteur de traitement d’image et de filtres optiques pour extraire 70 % de luminosité supplémentaire des modèles 55, 65 et 77 pouces par rapport à l’année dernière.

Hisense ULED X

Hisense



“Nos ingénieurs ont été chargés de fabriquer le meilleur téléviseur LED disponible, et ils ont livré avec ULED X”, a déclaré David Gold, président de Hisense USA. C’est un gros appel, David. Le 85 pouces offre plus de 5 000 zones de gradation et une luminosité très élevée de 2 500 nits, soit 500 de plus que le nouveau LG G3 ci-dessus.

TCLQM8

TCL



TCL n’a cessé de se renforcer ces dernières années, sa série 6 en particulier offrant une qualité d’image exceptionnelle pour son argent. Au CES de cette année, TCL a présenté un toute la gamme de téléviseurs 2023, qui comprend le produit phare QM8 – et quel téléviseur c’est. Il s’agit d’un monstre de 98 pouces avec un rétroéclairage Mini-LED et jusqu’à 2 800 zones de gradation.

Déplacer la télévision

Scott Stein/Crumpe



Préparez-vous à être choqué. Displace TV est un projet de démarrage avec un écran OLED de 55 pouces qui se fixe à votre mur ou à votre fenêtre en utilisant uniquement des ventouses. “Sans fil” a été le mot à la mode de la télévision lors de l’événement CES de cette année, et cette technologie de pointe évolue rapidement. En parlant de sans fil, ce téléviseur n’est pas non plus livré avec une télécommande. Au lieu de cela, vous pouvez le contrôler avec des gestes ou via une application.

