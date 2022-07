Les meilleurs téléphones robustes pour 2022

Les smartphones ne durent pas éternellement, mais alors que la plupart d’entre nous espèrent arriver à la fin de nos contrats de deux ans, d’autres ont du mal à passer quelques mois.

Les téléphones sont de plus en plus vendus avec un certain niveau de protection contre l’étanchéité, et les meilleurs téléphones seront équipés d’une protection d’écran Gorilla Glass résistante. Ajoutez un étui de téléphone décent et la plupart d’entre nous s’embrouilleront.

Mais pour les amateurs de sports extrêmes, les travailleurs manuels et les maladroits, cela ne suffit pas. Pour ces personnes, il existe des smartphones robustes, des téléphones résistants à l’eau, à la poussière, aux chutes et aux chocs.

L’achat d’un téléphone robuste ne signifie plus que vous devez lésiner sur les fonctionnalités recherchées, et certains des meilleurs exemples ont toutes les cloches et les sifflets tels que des processeurs rapides, des caméras décentes et une recharge sans fil.

Lisez ci-dessous notre liste des meilleurs téléphones robustes pour plus de conseils d’achat sur ce qu’il faut rechercher.

Meilleures critiques de téléphones difficiles

1. Nokia XR20 – Meilleur dans l’ensemble Avantages Extrêmement résistant

Longue garantie

Vie de la batterie

Chargement sans fil Les inconvénients Performances limitées

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Pas de brique de charge En ce qui concerne les téléphones robustes, le Nokia XR20 est l’un des plus équilibrés et des plus attrayants que nous ayons utilisés. C’est dur dans tous les bons endroits, mais c’est aussi raisonnablement indolore à utiliser. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas un téléphone particulièrement bien spécifié. Mais il a un écran suffisamment lumineux et net, et son appareil photo n’est pas une perte totale. Vous bénéficiez même de petits luxes surprenants comme la recharge sans fil et les haut-parleurs stéréo. Le design, bien qu’à peine slinky ou carrément attrayant, n’est pas une plaie totale pour les yeux, avec des côtés métalliques exposés attrayants et une nuance de bleu agréablement non utilitaire. Il y a aussi la sécurité d’une garantie prolongée, d’un programme de remplacement d’écran gratuit d’un an et d’un engagement de mise à jour logicielle admirablement long de Nokia. Non pas que la société ait frappé un coup de circuit ici. Les performances sont assez médiocres et nous aurions aimé voir un peu plus de punch dans le département CPU. Ailleurs, un taux de rafraîchissement de l’écran légèrement plus élevé contribuerait grandement à rendre le XR20 un peu plus actuel, tandis que les progrès réalisés par les téléphones « normaux » abordables nous font penser qu’il y a encore place à l’amélioration dans le département de la caméra. Mais si vous êtes à la recherche d’un téléphone vraiment robuste qui ne cassera pas la banque et qui peut résister à la vie à la maison ainsi qu’aux environnements extrêmes, c’est à peu près aussi bon qu’il est en ce moment. Lisez notre avis complet sur le Nokia XR20 2. CAT S62 Pro – Meilleures fonctionnalités Avantages Affichage décent

Caméra thermique

Grosse batterie Les inconvénients Pas de charge sans fil

Les performances pourraient être meilleures

Chere Il s’agit du téléphone robuste haut de gamme de CAT, mais vous ne le savez peut-être pas pour le regarder. Cela ressemble à n’importe quel autre smartphone actuel – d’accord, il est donc un peu plus lourd et plus gros, mais CAT a fait des merveilles avec sa conception. Conforme à la norme MIL-STD-810H, IP68 et l’un des deux seuls téléphones (tous deux de CAT) à répondre aux normes IP69, le S62 Pro est bien adapté à la gestion de situations extrêmes. Il y a Gorilla Glass 6 pour protéger l’écran Full HD de 5,7 pouces et un boîtier en aluminium avec caoutchouc TPU antidérapant à l’arrière – même avec des mains mouillées ou des gants, le téléphone est facile à manipuler. Les bords arrondis sont également en aluminium, fixés en place avec trois vis de chaque côté. C’est tombé le mesure de distance laser et surveillance de la qualité de l’air du CAT S61, mais dispose toujours d’une caméra à imagerie thermique, qui est mieux intégrée à la conception. Cependant, les caméras dépassent encore quelque peu de l’arrière et la capacité de la batterie est passée de 4500 mAh à 4000 mAh. L’alimentation du spectacle est un 2GHz Puce Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via une carte microSD. Nous avons été légèrement déçus des performances par rapport à certains concurrents chinois. Nous aimerions également voir la prise en charge de la recharge sans fil intégrée, mais regardez au-delà de cela et le S62 Pro est un bel exemple de téléphone robuste. 3. Motorola Defy – Meilleur rapport qualité-prix Avantages Conception extrêmement résistante

Pas cher pour un téléphone robuste

Nettoyer Android Les inconvénients Performances lentes

Affichage 720p inférieur à la moyenne

Configuration de base de la caméra Le Motorola Defy est l’un des téléphones robustes les plus accessibles que nous ayons jamais utilisés. Son prix est rassurant, mais il peut résister à des chocs, des températures et des immersions extrêmes que peu de téléphones peuvent égaler. La durée de vie de la batterie est également exemplaire, et la version légère de Motorola sur Android est particulièrement bienvenue dans un tel package sans fioritures. Cependant, de sérieux compromis ont été faits pour atteindre ce mélange de prix et de robustesse. Le Motorola Defy est indéniablement lent et son écran LCD 720p est une déception en basse résolution. Le système de caméra, quant à lui, est extrêmement limité. Si vous êtes quelqu’un qui veut la robustesse ultime avec le minimum d’agitation au prix le plus bas possible, vous aurez du mal à faire mieux que le Motorola Defy relancé. Lisez notre revue complète du Motorola Defy 4. Doogee S98 Pro – Idéal pour la photographie Avantages Autonomie solide de la batterie

Excellentes caméras, y compris la vision nocturne et thermique

Protection IP69K robuste

Abordable Les inconvénients Chunky

Pas de 5G

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Doogee fabrique des téléphones robustes modernes et le S98 Pro est le dernier modèle. Il est volumineux et rappelle à quoi les films de science-fiction des années 90 auraient imaginé un smartphone. Il offre des performances solides, une bonne autonomie de la batterie et un écran incroyablement lumineux, même s’il s’agit d’un écran LCD. Il est également construit de manière impressionnante, avec une coque extérieure robuste et un écran Gorilla Glass. Ensuite, il y a ses caméras. Le capteur standard de 48Mp est suffisamment net, mais celui de vision nocturne supplémentaire est excellent – et peut également être utilisé pour l’imagerie thermique. Le S98 Pro de Doogee est une excellente option pour tous ceux qui recherchent un téléphone suffisamment résistant pour résister à l’eau, à la poussière et à tout ce qui lui est lancé (peut-être même des explosions), mais c’est aussi bien plus que cela. C’est un excellent appareil Android 12 avec des caméras très cool, une autonomie de batterie impressionnante et un écran lumineux, et il est facile à recommander à ce prix – tant que vous n’avez pas besoin de la 5G. Lisez notre examen complet du Doogee S98 Pro 5. Doogee S88 Pro – Meilleure autonomie de la batterie Avantages Des performances solides

Grande autonomie de la batterie

NFC

Recharge sans fil inversée Les inconvénients La photographie est pauvre

Très lourd Le Doogee S88 Pro ne vous conviendra que si vous recherchez un type de téléphone très spécifique, résistant aux intempéries et conçu pour être utilisé à l’extérieur dans des conditions extrêmes. Si cela vous décrit, vous serez sans aucun doute impressionné par ce que le S88 Pro a à offrir. Il combine des performances solides avec quelques ajustements logiciels utiles et l’une des meilleures batteries que nous ayons jamais vues dans un téléphone. Le gros inconvénient, ce sont les caméras, qui sont en deçà de la concurrence à ce prix, alors qu’à 372 g, elles sont sensiblement lourdes. Cependant, vous obtenez des extras en retour : NFC, la charge sans fil inversée et la résistance à l’eau et à la poussière IP68 sont extrêmement impressionnantes pour le prix. Le Doogee S88 Pro offre un bon rapport qualité-prix, à condition de passer plus de temps dehors que dans un bureau. Notez que Doogee actualise fréquemment sa gamme (plus qu’il ne nous est possible de suivre !), et ce n’est plus le dernier modèle de la gamme. Cependant, il reste disponible à l’achat et nos conseils d’achat sont valables. Il est juste de dire que le rythme des changements technologiques sur le marché des téléphones robustes n’est pas non plus ce que vous verriez sur le marché grand public, de sorte que les modèles plus anciens sont souvent tout aussi attrayants que les modèles plus récents. Lisez notre examen complet du Doogee S88 Pro 6. Doogee S58 Pro – Le plus abordable Avantages Très abordable

Excellente autonomie de la batterie Le Doogee S58 Pro est l’un des smartphones robustes les plus abordables que vous puissiez acheter. Il conserve la protection de qualité militaire et le design imposant des téléphones Doogee plus chers, ce qui le rend bien adapté à la randonnée, aux chantiers de construction ou aux environnements extrêmes. Les compromis sont inévitables à ce niveau de prix, et le S58 Pro fait de gros sacrifices dans la qualité de l’appareil photo. Les principaux objectifs avant et arrière sont au mieux moyens, les capteurs macro et de profondeur étant parfois à peine utilisables. La plupart des gens n’achèteront pas ce téléphone pour ses appareils photo, mais il reste à voir si le compromis sur les capacités photographiques afin d’obtenir une résistance supplémentaire aux éléments vaut le compromis. Un domaine qui ne peut être contesté est la durée de vie de la batterie, le S58 Pro pouvant durer confortablement plusieurs jours sur une seule charge. Il y a aussi une résistance à l’eau et à la poussière IP68, un écran incroyablement lumineux et quelques ajustements logiciels utiles. Il est loin d’être le téléphone robuste le plus complet du marché, mais si vous êtes prêt à faire des sacrifices dans d’autres domaines, cela pourrait être une excellente alternative économique. Lisez notre avis complet sur le Doogee S58 Pro

Que rechercher dans un téléphone robuste

Si vous recherchez un téléphone robuste, vous ne savez peut-être pas quoi rechercher. La chose la plus évidente pour commencer est l’étanchéité (bien que s’il s’agit uniquement d’un téléphone étanche que vous recherchez plutôt que d’un appareil robuste, vous devriez consulter notre tour d’horizon de ces appareils).

Tous les téléphones que nous avons comparés ici sont classés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent survivre jusqu’à 1 m d’eau pendant 30 minutes – potentiellement plus profondément et plus longtemps, mais cela n’est pas garanti, alors faites-le à vos risques et périls.

IP signifie ‘Ingress Protection’ et est utilisé pour définir l’efficacité d’étanchéité des boîtiers électriques contre l’intrusion de corps étrangers et d’humidité.

Le premier chiffre fait référence à la façon dont l’appareil est scellé contre les particules solides comme la poussière ; le maximum que vous pouvez obtenir est ‘6’, ce qui signifie une protection totale.

Le deuxième chiffre est pour la protection contre l’eau et le meilleur que vous verrez sur la plupart est “8”, en suivant la norme CEI 60529 d’origine (6K et 9K n’en font pas partie).

Un téléphone étanche utilisera soit un rabat en caoutchouc pour protéger ses ports, qui permettent autrement à l’eau d’accéder à ses composants internes, soit il imperméabilisera le port lui-même. Ce dernier est beaucoup plus préférable, évitant tout accident désagréable et se révélant beaucoup moins fastidieux lorsque vous souhaitez recharger le téléphone.

La prochaine étape est la conception du téléphone lui-même. Vous trouverez probablement un bord surélevé sur la surface supérieure du téléphone pour le protéger en cas de chute face vers le bas, mais les pierres pointues et les coins pointus peuvent toujours causer des dommages. Vous voudrez donc quelque chose de résistant pour protéger le verre de l’écran – idéalement Gorilla Glass 5 ou 6 mais, selon votre budget, vous pourriez trouver Gorilla Glass 3 à la place.

Gardez à l’esprit que les lunettes d’un téléphone robuste seront plus grandes que sur un téléphone standard, car la plupart des dommages se produisent sur les bords. Des cadres plus grands signifient que vous pourrez toujours utiliser l’écran même avec une fissure sur le bord.

Le téléphone lui-même sera également plus grand et plus lourd que la plupart des téléphones, avec une batterie plus grande à l’intérieur qui ne vous laissera pas au sec en cas d’urgence, et une coque extérieure caoutchoutée résistante pour le protéger des chutes et des chocs. En revanche, vous n’aurez pas besoin d’ajouter un étui.

Regardez sur les côtés du téléphone : les meilleurs téléphones robustes sont équipés de boutons SOS et PTT dédiés, vous permettant d’obtenir rapidement de l’aide en cas d’urgence ou de discuter avec vos coéquipiers pendant que vous êtes en expédition.

